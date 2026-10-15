Le Nasdaq signale une perturbation de son réseau ; les flux de données boursières américaines sont affectés

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(Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Nasdaq NDAQ.O , qui regroupe certaines des plus grandes entreprises technologiques américaines, subit actuellement une perturbation du réseau dans ses locaux de Carteret, dans le New Jersey, ce qui entraîne des interruptions intermittentes de la transmission des données sur l'ensemble de ses marchés boursiers américains, a déclaré jeudi l'opérateur boursier.

Ce problème technique touche plusieurs groupes de multidiffusion et affecte à la fois les flux matériels et logiciels du Nasdaq, du Nasdaq Texas et du Nasdaq PSX, selon une alerte émise par la société à 11 h 27 min 50 s (heure de l'Est).

Les flux principal “A” et secondaire “B” provenant du site de Carteret ont tous deux été perturbés par cette panne, a-t-il précisé. Le Nasdaq a conseillé à ses clients de basculer leurs systèmes vers des flux de secours non affectés, provenant de son site de Chicago, afin de garantir l’accès au marché.

L'opérateur boursier a également demandé aux clients confrontés à des lacunes dans les données de soumettre des demandes de récupération pour toute donnée manquante.

“Le Nasdaq mène actuellement une enquête sur ce problème”, a-t-il déclaré. “Nous vous prions de nous excuser pour cette perturbation et vous remercions de votre patience.”

Le Nasdaq n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters visant à obtenir des précisions supplémentaires.

Les défaillances techniques sur les bourses peuvent perturber les marchés, ébranler la confiance des traders et attirer l’attention de la Securities and Exchange Commission.

Bien que les plateformes électroniques du Nasdaq soient généralement fiables, l’opérateur boursier a connu plusieurs incidents techniques notables ces dernières années, qui ont brièvement affecté l’activité des marchés.

En mars 2024, un grave problème de connectivité a frappé la bourse peu avant l’ouverture, perturbant les échanges avant l’ouverture et paralysant pendant plus de deux heures le système logiciel chargé de faire correspondre les ordres d’achat et de vente.

Les actions du Nasdaq, qui compte parmi ses sociétés cotées Apple AAPL.O , Tesla TSLA.O et Nvidia NVDA.O , ainsi que des milliers d’autres entreprises, n’ont pas été affectées par cette perturbation du réseau. Elles ont reculé d’environ 3,8 % depuis le début de l’année 2026.