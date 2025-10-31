Le Nasdaq se reprend, Amazon et Nvidia offrant des friandises pour Halloween

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute l'entrée)

*

Les indices de Wall Street progressent, le Nasdaq et le S&P 500 surpassant le Dow Jones

*

Le secteur de la consommation discrétionnaire est le plus performant, celui des matériaux le plus perdant

*

Le STOXX Europe 600 perd ~0,6 %

*

Hausse du dollar, baisse de l'or, hausse du pétrole brut, hausse du bitcoin >2%

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans baisse à ~4,08%

LE NASDAQ SE REPREND, AMAZON ET NVIDIA OFFRANT DES FRIANDISES D'HALLOWEEN

Les indices boursiers ont ouvert la séance d'Halloween sans trop de signes d'effroi de la part des investisseurs et le Nasdaq a pris les devants, progressant de près de 1%, grâce à de fortes poussées d'Amazon.com AMZN.O et de Nvidia NVDA.O sur des résultats encourageants et des nouvelles concernant l'intelligence artificielle. La plus forte hausse du Nasdaq est venue d'Amazon, dont les actions ont bondi de 11 % après que l'entreprise a fait état d'un chiffre d'affaires lié à l'informatique dématérialisée qui a augmenté à un rythme plus rapide en près de trois ans, entraînant une prévision de chiffre d'affaires trimestriel supérieure aux estimations . Nvidia a été le deuxième contributeur le plus important avec un gain de 1 % après les commentaires de son directeur général et les espoirs d'un accord avec le sud-coréen Samsung Electronics 005930.KS . Alors que les actions d'Apple AAPL.O avaient augmenté en fin de journée jeudi, le titre a baissé dans la matinée après que le directeur général Tim Cook ait donné des prévisions pour les ventes d'iPhone pendant les fêtes de fin d'année et un chiffre d'affaires global supérieur aux attentes de Wall Street, grâce aux commandes de modèles iPhone 17 que l'entreprise s'efforce d'honorer dans un contexte de contraintes d'approvisionnement persistantes. Parmi les 11 principaux secteurs industriels du S&P 500, le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD a été le plus fort, en hausse de 4,6% avec le soutien d'Amazon et le secteur des matériaux .SPLRCM a été le plus grand perdant, en baisse de ~1%, avec le plus grand ralentissement des actions américaines de Linde PLC LIN.O après ses prévisions à la baisse pour le quatrième trimestre .

Voici l'instantané de la matinée:

(Sinéad Carew)

*****

