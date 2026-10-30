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Le Nasdaq s'effondre à l'ouverture, Amazon et Intel venant aggraver les difficultés liées aux dépenses en IA
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 14:33

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Le Nasdaq a ouvert vendredi à son plus bas niveau depuis plus de deux mois, après que le plan d'investissement ambitieux d'Amazon dans l'IA et l'avertissement d'Intel concernant la consommation de trésorerie ont renforcé les inquiétudes des investisseurs quant à la hausse des coûts liés au déploiement des infrastructures d'IA et au délai de rentabilité.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 41,3 points, soit 0,08 %, à 52 383,9 à l'ouverture. Le S&P 500 .SPX a reculé de 89,3 points, soit 1,16 %, à 7 631,07, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 592,2 points, soit 2,26 %, à 25 592,486.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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