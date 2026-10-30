Le Nasdaq s'apprête à subir une forte baisse alors qu'Amazon et Intel alimentent les inquiétudes concernant les dépenses en matière d'IA

Le Nasdaq, indice à forte composante technologique, s'apprêtait à enregistrer de lourdes pertes à l'ouverture vendredi, après que le plan de dépenses agressif d'Amazon en matière d'IA et l'avertissement d'Intel concernant la consommation de trésorerie ont intensifié les inquiétudes des investisseurs quant à l'escalade des coûts liés au déploiement des infrastructures d'IA et au délai de rentabilité.

L'action Amazon.com AMZN.O reculait de 6,5 % en pré-ouverture après que la société eut annoncé une forte sortie de trésorerie au troisième trimestre et laissé entrevoir une nouvelle hausse de ses dépenses d'investissement l'année prochaine, venant s'ajouter à des dépenses déjà élevées.

Intel INTC.O a chuté de plus de 25 % après que le fabricant de puces a averti qu'il allait brûler de la trésorerie cette année en raison d'un marché des ordinateurs personnels en berne, de goulots d'étranglement dans la production et de dépenses importantes pour accroître sa capacité de production.

Plusieurs entreprises ont fait appel au marché obligataire pour financer leurs investissements massifs dans l'IA, ce qui alimente les craintes que la hausse des coûts d'emprunt ne rende ces dépenses plus difficiles à justifier.

Amazon et Intel étaient en passe de perdre environ 300 milliards de dollars de capitalisation boursière combinée, si les baisses se poursuivaient, ce qui mettrait l'indice Nasdaq-100 .NDX sur la voie d'une perte d'environ 1 000 milliards de dollars. Cela viendrait s'ajouter à la perte de près de 1 400 milliards de dollars de capitalisation boursière enregistrée par l'indice depuis le début du mois.

“La question porte davantage sur ce qui est déjà pris en compte dans le cours d'une action et sur les attentes des investisseurs. Alphabet, Amazon et Intel font partie de cette catégorie où il suffit de peu pour provoquer une déception importante, et la sanction peut être assez sévère”, a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

“Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un réajustement plus général… Il s'agit plutôt d'une rotation hors d'un secteur technologique extrêmement populaire vers des valeurs refuges.”

Alphabet GOOGL.O a reculé de 1 %, après une vague de ventes record lors de la séance précédente, lorsque la société mère de Google a annoncé des résultats décevants dans son activité de publicité sur les moteurs de recherche et une forte augmentation de ses sorties de trésorerie.

Meta META.O a également fait état d'une consommation de trésorerie au cours du trimestre de septembre, tandis que Microsoft MSFT.O s'est démarqué en affichant des flux de trésorerie nettement supérieurs aux prévisions, bien qu'il ait levé 25 milliards de dollars grâce à une émission obligataire .

Le marché des semi-conducteurs dans son ensemble a également été sous pression, Nvidia NVDA.O reculant de 3,2 % et AMD AMD.O de 8,3 %. Les fabricants de serveurs Dell DELL.N et HP HPQ.N ont perdu respectivement 11,8 % et 9,5 %.

Les géants de l'énergie Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N ont progressé respectivement de 1,6 % et 2 %, après avoir annoncé des bénéfices au troisième trimestre supérieurs aux estimations.

À 8 h 15 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 42 points, soit 0,08 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 de 86,5 points, soit 1,12 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 de 768,75 points, soit 2,6 %.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC étaient en passe d'enregistrer des hausses hebdomadaires, le secteur de l'IA ayant bénéficié d'un bref répit en début de semaine lorsque la société Anthropic a dévoilé son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis .

Le Nasdaq semblait toutefois sur le point de mettre fin en octobre à une série de deux mois de hausses, tandis que le S&P 500 et le Dow .DJI restaient en passe d'enregistrer des gains.

Neuf des onze secteurs du S&P 500 s'apprêtaient à enregistrer des hausses mensuelles, à l'exception du secteur des services de communication .SPLRCL , qui se dirigeait vers son pire mois depuis avril 2022, et du secteur technologique.

Les inquiétudes concernant les dépenses liées à l'IA coïncident avec les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale relèverait ses taux d'intérêt de plus de 50 points de base d'ici mi-2027, selon les données de LSEG, même après que la banque centrale a maintenu ses taux inchangés en début de semaine, comme prévu .

Entre autres, la plateforme de réseaux sociaux Reddit RDDT.N a chuté de 21,7 % après que son directeur général, Steve Huffman, a averti que le nombre total de visiteurs uniques actifs quotidiens pourrait baisser d'un pourcentage à deux chiffres au quatrième trimestre.

par Shashwat Chauhan et Tharuniyaa Lakshmi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))