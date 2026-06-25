Le Nasdaq recule, les baisses enregistrées par les géants technologiques l'emportant sur les perspectives favorables du secteur des semi-conducteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point en milieu d'après-midi)

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,41 %, le S&P 500 en hausse de 0,23 %, le Nasdaq en baisse de 0,19 %

* Les puces mémoire s'envolent alors que les résultats de Micron laissent entrevoir une forte demande

* Apple recule après avoir annoncé des hausses de prix

* Les chiffres définitifs du PIB du premier trimestre s'établissent à 2,1 %, un niveau supérieur aux estimations précédentes

par Abigail Summerville, Twesha Dikshit et Joel Jose

Le Nasdaq a reculé jeudi , plombé par les baisses des valeurs des géants de la tech, tandis que les fluctuations du marché ont légèrement fait progresser le S&P 500 dans l’après-midi, et qu'un mouvement vers d’autres secteurs a soutenu le Dow Jones, les investisseurs assimilant les nouvelles données économiques. Les valeurs technologiques ont effacé leurs gains initiaux pour reculer, pesant sur le Nasdaq, les investisseurs s’inquiétant des dépenses des géants du cloud dans l’intelligence artificielleet de la question de savoir qui en fera les frais — des craintes qui ont pris le pas sur les signaux optimistes concernant la demande en IA émis par Micron MU.O et Qualcomm

QCOM.O .

Le Nasdaq s’apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse mensuelle depuis mars 2025. Apple AAPL.O a chuté de 4,7% après avoir augmenté les prix de ses iPad et MacBook pour faire face à la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage. Les actions de Nvidia NVDA.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O ont également reculé de 1% à 4%.

Micron a bondi de 17,8% après avoir publié des résultats et des prévisions supérieurs aux estimations de Wall Street. Toutefois, les inquiétudes concernant les dépenses financées par l’endettement des hyperscalers et les craintes d’un resserrement monétaire de la Réserve fédérale ont continué de peser sur le marché cette semaine. "Le marché a pris conscience que les résultats et le chiffre d’affaires exceptionnels d’une entreprise signifient que quelqu’un d’autre en paie le prix à terme", a déclaré Carol Schleif, directrice des investissements chez BMO Family Office. "Pour que Micron génère ce niveau de bénéfices et de chiffre d’affaires, c’est au détriment de quelqu’un d’autre."

Qualcomm a progressé de 7,3%. D’autres titres du secteur des puces mémoire ont également progressé, notamment Sandisk

SNDK.O qui a bondi de 19,9%. Western Digital WDC.O a gagné 5% et Seagate Technology STX.O a progressé de 3,2%. Six des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, le secteur industriel .SPLRCI menant la hausse avec une progression de 1,9%. Les valeurs des secteurs de la consommation discrétionnaire et des biens de consommation de base ont enregistré les plus fortes baisses.

À 14h25 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average

.DJI a gagné 210.07 points, soit 0,41%, pour atteindre 52.058,97 points, le S&P 500 .SPX a gagné 17.23 points, soit 0,23%, à 7.375,77 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 47.33 points, soit 0,19%, à 25.429,31.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 3,9% et s'apprêtait à enregistrer son meilleur trimestre jamais observé, selon les données de LSEG. Le ministère américain du Commerce a publié jeudi une série de données.

L'inflation américaine a encore augmenté en mai, dépassant les 4,0% pour la première fois en trois ans en raison de la hausse des prix de l'énergie, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale à relever ses taux d'intérêt. Face à la montée des pressions sur les prix, les opérateurs s’attendent à ce que la Fed relève ses taux d’intérêt d’au moins 25 points de base avant la fin de l’année, selon les données de LSEG.

Les chiffres définitifs du PIB du premier trimestre ont montré que l’économie avait progressé de 2,1%, contre une estimation précédente de 1,6%. Parallèlement, les chiffres des demandes d’allocations chômage ont révélé une baisse plus forte que prévu du nombre d’Américains sollicitant ces prestations. "L’ inflation est arrivée à un niveau modéré, comme on s’y attendait, mais sans être excessive", a déclaré Carol Schleif. "On peut supposer qu’avec la baisse des cours du pétrole, l’inflation continuera de se modérer quelque peu à l’approche de l’été et de l’automne."

Les cours du pétrole sont passés cette semaine sous les niveaux d’avant-guerre.

Parmi les autres titres en vue, l'action Bio-Techne Corp

TECH.O a bondi de 19,7% après que l’allemand Merck KGaA

MRCG.DE a accepté d’acquérir la société de biotechnologie pour 73 dollars par action en numéraire, ce qui représente une valeur d’entreprise totale d’environ 11,3 milliards de dollars. Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,48 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,02 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 52 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 15 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 201 nouveaux plus-hauts et 204 nouveaux plus-bas.