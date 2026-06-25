Le Nasdaq recule, la baisse des valeurs technologiques à très forte capitalisation l'emportant sur les perspectives favorables pour le secteur des semi-conducteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,82%, le S&P 500 en hausse de 0,26%, le Nasdaq en baisse de 0,31%

* Les puces mémoire s'envolent alors que les résultats de Micron laissent entrevoir une forte demande

* Qualcomm progresse après avoir relevé ses objectifs de chiffre d'affaires à long terme pour les centres de données

* Les chiffres définitifs du PIB du premier trimestre s'établissent à 2,1%, un niveau supérieur aux estimations précédentes

(Mise à jour avec les cours de mi-journée et les commentaires des analystes) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Le Nasdaq a reculé jeudi, plombé par les baisses des valeurs des géants de la tech, tandis qu’un mouvement de rotation vers d’autres secteurs a soutenu le S&P 500 et le Dow Jones.

Les valeurs technologiques ont effacé leurs gains initiaux pour reculer, pesant sur le Nasdaq, les inquiétudes concernant les dépenses des hyperscalers et les anticipations de hausse des taux d’intérêt l’emportant sur les signaux optimistes de Micron

MU.O et Qualcomm QCOM.O concernant la demande en matière d’IA.

Apple AAPL.O a chuté de près de 5% après avoir augmenté les prix de ses iPad et MacBook pour faire face à la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage. Les actions de Nvidia

NVDA.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O ont également reculé de 1,2% à 2,7%.

Les inquiétudes concernant les dépenses financées par l’endettement des hyperscalers et les craintes d’un resserrement monétaire de la Réserve fédérale ont alimenté un repli du marché cette semaine, les valeurs technologiques étant en tête de la vague de ventes.

« Lorsque des entreprises affichent des performances vraiment exceptionnelles, même sur une base annuelle, on en vient à un moment donné à se dire: "Les arbres ne poussent pas jusqu’au ciel, ils finissent bien par s’arrêter." Et les actions ne montent pas indéfiniment; je pense que c’est ce qui s’est produit », a déclaré Robert Conzo, directeur général de Wealth Alliance.

Micron a bondi de 14%, tandis que Qualcomm a progressé de 5%. D'autres fabricants de puces mémoire ont également enregistré des hausses: Sandisk SNDK.O a bondi de 16,3%, tandis que Western Digital WDC.O et Seagate Technology STX.O ont progressé respectivement de 6,3% et 3%.

Caterpillar CAT.N et Goldman Sachs GS.N , qui ont respectivement progressé de 4% et 1,2%, ont permis à l’indice Dow Jones des valeurs vedettes d’atteindre son plus haut niveau de la journée. Le secteur industriel du S&P 500 .SPLRCI a mené la hausse avec une progression de 2%.

Six des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, les valeurs de la santé .SPXHC gagnant 2%.

À 11h49 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average

.DJI gagnait 436,45 points, soit 0,82%, à 52.275,98, l’indice S&P 500 .SPX gagnait 19,14 points, soit 0,26%, à 7.377,36 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 79,31 points, soit 0,31%, à 25.397,33.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 2,5% et s’apprêtait à enregistrer son meilleur trimestre jamais observé, selon les données de LSEG. Le secteur technologique

.SPLRCT a reculé de 0,3%.

Les valeurs du secteur des logiciels .SPLRCIS ont été sous pression, Atlassian TEAM.O et Applovin APP.O reculant chacune de plus de 4%.

Le Nasdaq s’apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse mensuelle depuis mars 2025, tandis que l’indice des semi-conducteurs se dirigeait vers sa pire semaine depuis le début du conflit au Moyen-Orient en début d’année.

Par ailleurs, les données ont montré que l’inflation américaine avait encore augmenté en mai, dépassant les 4,0% pour la première fois en trois ans en raison de la hausse des prix de l’énergie, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale à relever ses taux d’intérêt cette année.

Face à la montée des pressions sur les prix, les traders s'attendent à ce que la Fed relève ses taux d'intérêt d'au moins 25 points de base avant la fin de l'année, selon les données de LSEG.

« Il existe toujours un risque que la Réserve fédérale procède à une hausse des taux plus tard dans l’année. Malgré tout, les actions américaines semblent capables de s’adapter à la fois à ce contexte et à une Fed adoptant une position un peu plus restrictive », a déclaré Michele Morganti, stratège senior en actions chez Generali Investments.

Toutefois, la chute des cours du pétrole sous les niveaux d’avant-guerre et les données indiquant une économie résiliente ont renforcé l’optimisme quant à un éventuel apaisement des pressions inflationnistes, sans pour autant nécessiter de hausse des taux d’intérêt.

Les chiffres définitifs du PIB du premier trimestre ont montré que l’économie avait progressé de 2,1%, contre une estimation précédente de 1,6%. Parallèlement, les données sur les demandes d’allocations chômage ont révélé une baisse plus importante que prévu du nombre d’Américains sollicitant ces prestations.

Les déclarations du président de la Fed de New York, John Williams, et du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, seront également analysées dans le courant de la journée.

Parmi les autres titres en vue, Bio-Techne Corp TECH.O a bondide 19,7% après que l’allemand Merck KGaA MRCG.DE a accepté d’acquérir la société de biotechnologie pour 73 dollars par action en numéraire, ce qui représente une valeur d’entreprise totale d’environ 11,3 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, avec un ratio de 1,76 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,16 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 51 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 14 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 193 nouveaux plus hauts et 172 nouveaux plus bas.