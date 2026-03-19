Le Nasdaq reçoit le feu vert de la SEC pour l'échange de titres tokénisés

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La Securities and Exchange Commission des États-Unis a approuvé mercredi une proposition du Nasdaq

NDAQ.O visant à permettre à certaines actions d'être négociées et réglées sous forme de jetons, selon un dépôt réglementaire, marquant une étape vers l'intégration des règlements basés sur la blockchain dans les marchés d'actions grand public.

Les opérateurs boursiers ont redoublé d'efforts pour tirer parti de l'essor de la tokenisation, alors que les réglementations relatives aux crypto-monnaies s'assouplissent sous l'administration Trump.

Cette initiative permettrait aux investisseurs de négocier des actions à fort volume sous forme d'actions traditionnelles ou de jetons numériques basés sur la blockchain, qui seraient réglés par l'intermédiaire de la Depository Trust Company.

Le Nasdaq avait déposé une proposition auprès de la SEC en septembre pour modifier ses règles afin de permettre aux actions cotées et aux produits négociés en bourse de se négocier sur son marché principal sous forme traditionnelle ou sous forme de jetons.

Les titres éligibles à la négociation tokénisée seraient initialement limités aux actions de l'indice Russell 1000, ainsi qu'aux fonds négociés en bourse qui suivent les principaux indices de référence tels que le S&P 500 et le Nasdaq 100, selon le dépôt.

Le rival Intercontinental Exchange ICE.N a également déclaré plus tôt cette année qu'il avait développé une plate-forme pour la négociation et le règlement sur la chaîne de titres tokénisés, pour laquelle la société mère du NYSE cherche à obtenir des approbations réglementaires.