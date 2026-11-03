 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Nasdaq rebondit grâce à la remontée des géants de l'IA à l'approche des résultats des élections de mi-mandat
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 20:36

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi, ajout des commentaires des analystes)

* Apple recule après avoir signalé une pression sur ses marges

* Les fabricants de puces rebondissent après leurs récentes pertes

* S&P 500 +0,59 %, Nasdaq +1,06 %, Dow -0,24 %

par Noel Randewich et Utkarsh Hathi

Le Nasdaq a rebondi mardi, les poids lourds de l'IA ayant retrouvé du terrain à l'approche des résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis , tandis qu'Apple a chuté après que le fabricant de l'iPhone a rejoint la liste des géants de la tech dont les résultats trimestriels n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs.

Apple AAPL.O a chuté de 1,8 % après avoir averti que le coût des puces mémoire continuerait d’augmenter, pesant sur sa marge brute pour le trimestre des fêtes de fin d’année.

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a progressé de 2,1 %, tandis que Nvidia NVDA.O a grimpé de 3 % après avoir reculé lors des quatre dernières séances.

L’indice plus large des puces de Philadelphie .SOX a bondi de près de 3 %, tandis qu’AMD AMD.O a gagné 5,5 % avant la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture.

Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O ont chacun progressé d’environ 2 %.

« Il s’agit d’une rotation des valeurs technologiques refuges, comme Apple, vers des valeurs technologiques plus risquées, comme les fabricants de puces », a déclaré Jay Hatfield, directeur général d’Infrastructure Capital Management. « Il s’agit clairement d’achats sur repli dans un marché à haut risque, tiré par le Nasdaq. »

L’indice Nasdaq-100 .NDX a clôturé lundi à plus de 10 % en dessous de son plus haut historique atteint le 6 octobre, confirmant que cet indice à forte composante technologique est entré dans une phase de correction, les investisseurs craignant que les investissements massifs dans les infrastructures d’IA ne dépassent la génération de trésorerie à court terme.

Les actions d’Amazon et d’Alphabet GOOGL.O ont fortement chuté la semaine dernière après que leurs résultats trimestriels ont renforcé les inquiétudes des investisseurs quant au coût des dépenses massives en IA.

Le S&P 500 a perdu environ 3 % par rapport à son plus haut historique atteint le 6 octobre, mais affiche toujours une hausse de 11 % depuis le début de l’année 2026.

Les cours du pétrole ont reculé d’environ 2 %, atteignant leur plus bas niveau depuis trois semaines, les investisseurs mettant en balance les négociations visant à mettre fin aux guerres en Ukraine et en Iran et les craintes de nouvelles perturbations de l’approvisionnement liées aux récentes attaques dans ces deux conflits. L’Iran et les États-Unis sont encore loin d’un accord pour mettre fin à leur guerre, a déclaré un haut responsable iranien à Reuters .

Le S&P 500 a progressé de 0,59 % à 7 585,95 points.

Le Nasdaq a bondi de 1,06 % à 25 431,03 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average reculait de 0,24 % à 51 859,84 points.

Six des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par celui des technologies de l’information .SPLRCT , en hausse de 1,49 %, suivi par le secteur industriel .SPLRCI , qui a gagné 1,24 %.

Gartner IT.N a chuté de 13,6 %, tandis que les actions cotées aux États-Unis de Thomson Reuters TRI.O et de Shopify

SHOP.O ont reculé respectivement de 7,1 % et 4,8 %, après la publication de leurs résultats trimestriels.

Le fournisseur de logiciels d’analyse basés sur l’IA Palantir Technologies PLTR.O prévoit un chiffre d’affaires supérieur aux estimations pour les trois derniers mois de l’année, après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre. Son action a toutefois reculé de 1,1 %.

RÉSULTATS DE MI-MANDAT EN PERSPECTIVE

Les électeurs américains rendront leur verdict sur les deux premières années du second mandat du président Donald Trump lors des élections de mi-mandat de mardi. Les sondages et les analystes indépendants donnent les démocrates favoris pour arracher la Chambre des représentants aux républicains, tandis que le contrôle du Sénat reste incertain.

« Les marchés évalueront les implications potentielles en matière de politique budgétaire, de réglementation, de fiscalité et de dépenses publiques. Ce sera une bonne chose de tourner la page, car il s’agissait d’un événement susceptible de générer de la volatilité et qui était anticipé depuis un certain temps », a déclaré Ken Mahoney, directeur général de Mahoney Asset Management.

Les analystes de Morgan Stanley ont indiqué dans une note publiée en début de semaine que ces élections devraient contribuer à lever une importante incertitude pesant sur les marchés . Ils estiment que la correction du marché américain, entamée en juin, en est à ses « derniers instants ».

Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en baisse ont été plus nombreux que ceux en hausse, dans un rapport de 1,3 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts et un nouveau plus bas; le Nasdaq a enregistré 48 nouveaux plus hauts et 197 nouveaux plus bas.

Valeurs associées

ALPHABET-A
278,1101 USD NASDAQ -0,32%
AMAZON.COM
251,3800 USD NASDAQ +2,34%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
487,0400 USD NASDAQ +4,33%
APPLE
330,3650 USD NASDAQ -2,35%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 757,63 Pts Index Ex -0,44%
GARTNER
203,490 USD NYSE -13,60%
MICRON TECHNOLOGY
849,5800 USD NASDAQ +1,92%
MICROSOFT
522,6300 USD NASDAQ +3,06%
NASDAQ 100 INDEX
28 143,66 Pts Index Ex +0,55%
NASDAQ Composite
25 346,25 Pts Index Ex +0,72%
NVIDIA
206,7600 USD NASDAQ +2,33%
PALANTIR TECHNOLOGIES
175,5000 USD NASDAQ -1,59%
S&P 500
7 564,17 Pts CBOE -0,21%
S&P 500 INDEX
7 564,17 Pts CBOE +0,30%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des sauveteurs ukrainiens sur le site d'un bombardement russe à Komyshuvakha, dans la région de Zaporijjia, le 2 novembre 2026 ( UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / Handout )
    Ukraine: Zelensky craint un très lourd bilan après la frappe russe de lundi dans le Sud
    information fournie par AFP 03.11.2026 21:10 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit mardi craindre que plus de cinquante personnes soient toujours sous les décombres au lendemain d'une attaque russe lors d'une distribution d'aide humanitaire ayant fait au moins 33 morts dans la région de Zaporijjia ... Lire la suite

  • Une femme arrivant à un bureau de vote à Avondale Estates, un quartier d'Atlanta, en Géorgie (sud-est des États-Unis), lors des élections américaines de mi-mandat, le 3 novembre 2026 ( AFP / ERIK S. LESSER )
    A Atlanta, des yeux citoyens pour veiller à un vote serein
    information fournie par AFP 03.11.2026 21:05 

    "Je veux aider les gens à s'orienter dans le processus électoral" : à Atlanta, Linda Jones fait partie des yeux et des oreilles qui veillent mardi devant les bureaux de vote américains, afin que chacun puisse voter sans encombre aux élections de mi-mandat. Venue ... Lire la suite

  • Une installation de l'artiste Matthew Mazzotta devant le bureau des élections du comté de Palm Beach, le 3 novembre 2026, à West Palm Beach, en Floride ( AFP / Giorgio VIERA )
    Elections de mi-mandat aux Etats-Unis: paroles d'électeurs
    information fournie par AFP 03.11.2026 20:18 

    De New York à Atlanta, d'Austin au Texas à Doral en Floride, des électeurs américains se sont confiés à l'AFP mardi, jour d'un scrutin de mi-mandat crucial, où les démocrates pourraient infliger un revers à Donald Trump et aux républicains. Une vague bleue ? C'est ... Lire la suite

  • Des ouvriers du textile bangladais manifestent pour obtenir de meilleurs salaires minimums à Dacca, le 2 novembre 2026 ( AFP / Salahuddin Ahmed )
    Au Bangladesh, avec les ouvriers du textile en quête de salaires décents
    information fournie par AFP 03.11.2026 20:06 

    Depuis sept ans qu'elle fabrique des vêtements pour les grandes marques étrangères, Amena n'avait jamais connu des fins de mois aussi difficiles. A 27 ans, l'ouvrière bangladaise perçoit tout juste de quoi payer son loyer et nourrir ses parents. "Je gagne environ ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
16,59 +22,25%
Pétrole Brent
104,36 +0,04%
CAC 40
8 020,31 -0,34%
ALSTOM
11,125 -4,79%
GENFIT
11,08 +6,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank