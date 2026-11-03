Le Nasdaq rebondit grâce à la remontée des géants de l'IA à l'approche des résultats des élections de mi-mandat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi, ajout des commentaires des analystes)

* Apple recule après avoir signalé une pression sur ses marges

* Les fabricants de puces rebondissent après leurs récentes pertes

* S&P 500 +0,59 %, Nasdaq +1,06 %, Dow -0,24 %

par Noel Randewich et Utkarsh Hathi

Le Nasdaq a rebondi mardi, les poids lourds de l'IA ayant retrouvé du terrain à l'approche des résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis , tandis qu'Apple a chuté après que le fabricant de l'iPhone a rejoint la liste des géants de la tech dont les résultats trimestriels n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs.

Apple AAPL.O a chuté de 1,8 % après avoir averti que le coût des puces mémoire continuerait d’augmenter, pesant sur sa marge brute pour le trimestre des fêtes de fin d’année.

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a progressé de 2,1 %, tandis que Nvidia NVDA.O a grimpé de 3 % après avoir reculé lors des quatre dernières séances.

L’indice plus large des puces de Philadelphie .SOX a bondi de près de 3 %, tandis qu’AMD AMD.O a gagné 5,5 % avant la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture.

Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O ont chacun progressé d’environ 2 %.

« Il s’agit d’une rotation des valeurs technologiques refuges, comme Apple, vers des valeurs technologiques plus risquées, comme les fabricants de puces », a déclaré Jay Hatfield, directeur général d’Infrastructure Capital Management. « Il s’agit clairement d’achats sur repli dans un marché à haut risque, tiré par le Nasdaq. »

L’indice Nasdaq-100 .NDX a clôturé lundi à plus de 10 % en dessous de son plus haut historique atteint le 6 octobre, confirmant que cet indice à forte composante technologique est entré dans une phase de correction, les investisseurs craignant que les investissements massifs dans les infrastructures d’IA ne dépassent la génération de trésorerie à court terme.

Les actions d’Amazon et d’Alphabet GOOGL.O ont fortement chuté la semaine dernière après que leurs résultats trimestriels ont renforcé les inquiétudes des investisseurs quant au coût des dépenses massives en IA.

Le S&P 500 a perdu environ 3 % par rapport à son plus haut historique atteint le 6 octobre, mais affiche toujours une hausse de 11 % depuis le début de l’année 2026.

Les cours du pétrole ont reculé d’environ 2 %, atteignant leur plus bas niveau depuis trois semaines, les investisseurs mettant en balance les négociations visant à mettre fin aux guerres en Ukraine et en Iran et les craintes de nouvelles perturbations de l’approvisionnement liées aux récentes attaques dans ces deux conflits. L’Iran et les États-Unis sont encore loin d’un accord pour mettre fin à leur guerre, a déclaré un haut responsable iranien à Reuters .

Le S&P 500 a progressé de 0,59 % à 7 585,95 points.

Le Nasdaq a bondi de 1,06 % à 25 431,03 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average reculait de 0,24 % à 51 859,84 points.

Six des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par celui des technologies de l’information .SPLRCT , en hausse de 1,49 %, suivi par le secteur industriel .SPLRCI , qui a gagné 1,24 %.

Gartner IT.N a chuté de 13,6 %, tandis que les actions cotées aux États-Unis de Thomson Reuters TRI.O et de Shopify

SHOP.O ont reculé respectivement de 7,1 % et 4,8 %, après la publication de leurs résultats trimestriels.

Le fournisseur de logiciels d’analyse basés sur l’IA Palantir Technologies PLTR.O prévoit un chiffre d’affaires supérieur aux estimations pour les trois derniers mois de l’année, après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre. Son action a toutefois reculé de 1,1 %.

RÉSULTATS DE MI-MANDAT EN PERSPECTIVE

Les électeurs américains rendront leur verdict sur les deux premières années du second mandat du président Donald Trump lors des élections de mi-mandat de mardi. Les sondages et les analystes indépendants donnent les démocrates favoris pour arracher la Chambre des représentants aux républicains, tandis que le contrôle du Sénat reste incertain.

« Les marchés évalueront les implications potentielles en matière de politique budgétaire, de réglementation, de fiscalité et de dépenses publiques. Ce sera une bonne chose de tourner la page, car il s’agissait d’un événement susceptible de générer de la volatilité et qui était anticipé depuis un certain temps », a déclaré Ken Mahoney, directeur général de Mahoney Asset Management.

Les analystes de Morgan Stanley ont indiqué dans une note publiée en début de semaine que ces élections devraient contribuer à lever une importante incertitude pesant sur les marchés . Ils estiment que la correction du marché américain, entamée en juin, en est à ses « derniers instants ».

Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en baisse ont été plus nombreux que ceux en hausse, dans un rapport de 1,3 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts et un nouveau plus bas; le Nasdaq a enregistré 48 nouveaux plus hauts et 197 nouveaux plus bas.