Le Nasdaq progresse légèrement alors que les valeurs technologiques se stabilisent ; les inquiétudes liées à SpaceX pèsent sur le secteur des télécommunications

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,95 %, le S&P de 0,11 %, le Nasdaq progresse de 0,32 %

* SLB en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

* Le secteur des télécommunications recule, tandis que les opérateurs de pylônes progressent suite à des informations faisant état de discussions entre SpaceX et des opérateurs de téléphonie mobile

* Le secteur de l'énergie du S&P 500 atteint un niveau record, dans le sillage de la flambée des cours du pétrole

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi)

par Tharuniyaa Lakshmi et Ragini Mathur

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a légèrement progressé vendredi, soutenu par des signes de stabilisation de certaines valeurs technologiques, tandis que les actions des télécommunications ont chuté, les investisseurs craignant que l'arrivée de SpaceX dans le secteur n'intensifie la concurrence et ne menace leurs parts de marché.

Sur la semaine, l’indice de référence S&P 500 et le Nasdaq s’orientaient vers des pertes, tandis que l’indice Dow Jones des valeurs vedettes restait en légère hausse, soutenu par les gains des valeurs défensives.

L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a progressé de 1,4 %, certaines valeurs liées aux puces électroniques ayant enregistré des hausses vendredi. Nvidia NVDA.O a gagné 0,3 %, tandis que Micron Technology MU.O et Intel INTC.O ont respectivement progressé de 2,5 % et 3,8 %.

Les actions liées à l’IA ont connu de fortes fluctuations ce mois-ci, subissant d’abord la pression liée au fardeau de la dette de CoreWeave CRWV.O et au coût du financement des investissements dans l’IA.

Jeudi, l’indice Nasdaq .IXIC a de nouveau chuté, enregistrant sa plus forte baisse journalière en quatre mois. La chute s’est accélérée après la baisse de près de 8 % de Meta

META.O , la société ayant annoncé sa première sortie de trésorerie depuis plus d’une décennie, sur fond d’inquiétudes concernant ses dépenses liées à l’IA.

Vendredi, l’action CoreWeave a reculé de 2,3 %.

« Les investisseurs ont encore du mal à se faire une idée de l’ampleur de ces dépenses en IA. Le montant théorique en dollars est vertigineux, mais nous n’en sommes pas encore au stade du cycle où nous pouvons constater un retour sur investissement », a déclaré James O’Day, responsable des actions chez Citizens Bank.

« Le marché est probablement en meilleure santé qu’il n’y paraît. »

L'indice S&P 500 des services de communication .SPLRCL a reculé de 0,6 %, AT&T T.N , Verizon VZ.N et T-Mobile TMUS.O ayant chuté de 1,3 % à 5,6 % après la publication d'un article indiquant que SpaceX SPCX.O était en pourparlers avec des opérateurs d'infrastructures de téléphonie mobile en vue du lancement d'un programme national d'opérateur mobile. L'action SpaceX a progressé de 2,2 %.

Les opérateurs américains de stations de base ont profité de cette nouvelle, Crown Castle CCI.N ayant gagné 11,11 % et American Tower AMT.N 4,8 %.

L'attention des marchés reste tournée vers la saison des résultats, avec la publication la semaine prochaine des comptes de grandes entreprises telles que Microsoft MSFT.O , Alphabet

GOOGL.O et Amazon AMZN.O .

À 12 h 02 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 502,87 points, soit 0,95 %, à 52 365,11, le S&P 500 .SPX a perdu 8,60 points, soit 0,11 %, à 7 654,90, et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 80,59 points, soit 0,32 %, à 26 091,45.

Huit des onze secteurs du S&P 500 ont reculé, tandis que l’indice de l’énergie .SPNY a atteint un niveau record, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole, et que le secteur des technologies de l’information a progressé de 0,9 %.

Le Brent s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis plus de cinq mois sur fond d'inquiétudes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient, ce qui a renforcé les craintes inflationnistes à l'approche de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale prévue la semaine prochaine.

O/R

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés s’attendent à ce que la Fed maintienne ses taux d’intérêt inchangés lors de sa réunion de la semaine prochaine.

Les données de l’université du Michigan ont montré que la confiance des consommateurs américains a légèrement reculé pour s’établir près d’un plus bas historique en octobre, la hausse des prix due au conflit au Moyen-Orient ayant assombri la perception qu’ont les ménages de l’économie.

La croissance des bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre est désormais estimée à 32,3 %, contre 30,7 % précédemment, selon les données de LSEG.

Parmi les valeurs les plus volatiles, Comfort Systems

FIX.N a enregistré la plus forte baisse de l’indice de référence, avec un recul de 7,5 %, bien que son chiffre d’affaires et ses bénéfices du troisième trimestre aient dépassé les estimations.

Bloom Energy BE.N a chuté de 11,4 % alors même que l’entreprise du secteur de l’énergie avait revu à la hausse ses prévisions pour l’exercice 2026.

SLB SLB.N a progressé de 7 % après que le prestataire de services pétroliers a dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,85 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,54 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 6 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 54 nouveaux plus hauts et 276 nouveaux plus bas.