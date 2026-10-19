Le Nasdaq progresse grâce au rebond des valeurs liées aux puces électroniques et à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les cours de clôture définitifs, ajout des données sur les volumes)

* Évolution mitigée des indices: le Dow Jones recule de 0,07 %, le S&P 500 progresse de 0,41 % et le Nasdaq de 1,11 %

* CoreWeave obtient une recommandation « acheter » de la part de Goldman Sachs

* L'action Intel progresse après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation à « neutre »

* Le titre Cleveland-Cliffs bondit après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes

par Sinéad Carew et Tharuniyaa Lakshmi

L'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a mené la danse à Wall Street lundi avec une hausse de 1 %, les investisseurs se tournant à nouveau vers le secteur des semi-conducteurs et d'autres valeurs liées à l'IA après la violente vague de ventes de la semaine dernière, tandis qu'ils attendaient la publication des résultats financiers clés des entreprises.

Vendredi, l’indice de référence S&P 500 et le Nasdaq avaient enregistré leurs plus fortes baisses hebdomadaires depuis fin juin. Les craintes que la hausse des taux d’intérêt ne freine les investissements dans les infrastructures d’ s d’IA ont pesé sur les valeurs technologiques , en particulier les fabricants de puces et les opérateurs de centres de données.

Cette vague de ventes reflétait l’inquiétude croissante des investisseurs quant au financement des développements coûteux en matière d’IA, une question qui exerce une pression de plus en plus forte sur les entreprises qui sous-tendent le marché haussier américain, lequel a récemment fêté son quatrième anniversaire .

En clôturant en hausse de 1,6 % lundi, l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a mis fin à une série de huit jours de baisse au cours desquels il avait chuté d’environ 15,7 %, sa plus longue série de baisses depuis octobre 2008.

« Les élastiques ne peuvent s’étirer que jusqu’à un certain point dans une direction avant de se rompre et de commencer à rebondir, et on a finalement assisté à ce moment où la coupe est pleine pour les semi-conducteurs après la clôture de vendredi », a déclaré Michael James, directeur général et trader en actions chez Rosenblatt Securities à Los Angeles.

« Rien n’a changé entre la clôture de vendredi et l’ouverture de ce matin, si ce n’est qu’aucun événement négatif ne s’est produit pendant le week-end, et le sentiment était devenu si négatif que nous étions en situation de survente, au point qu’un rebond était inévitable », a-t-il ajouté.

Et avec la publication prévue de nombreux résultats d’entreprises technologiques dans les jours et les semaines à venir, M. James a averti que le marché était « loin d’être tiré d’affaire ».

La société de réseaux sociaux Meta META.O , qui a clôturé en baisse de 0,5 %, doit publier ses résultats mercredi, tout comme le constructeur de véhicules électriques Tesla

TSLA.O , tandis que SpaceX SPCX.O devrait publier les siens mardi.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 36,38 points, soit 0,07 %, à 51 966,03, le S&P 500 .SPX a gagné 31,29 points, soit 0,41 %, à 7 690,73 et le Nasdaq Composite

.IXIC a progressé de 290,85 points, soit 1,11 %, à 26 430,89.

Toutefois, la progression du marché s'est largement appuyée sur les valeurs de poids. Au cours de la séance, les indices se sont également éloignés de leurs plus hauts niveaux de la journée. L'un des problèmes tenait au fait que les marchés de l' sénergétiques ont perdu une partie du soutien dont ils bénéficiaient auparavant, en raison des fluctuations des cours du pétrole.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont effacé leurs pertes antérieures pour clôturer en hausse de 2,2 % à 103,66 dollars le baril, après les attaques menées par les Houthis yéménites, proches de l’Iran, contre un camp d’entraînement militaire yéménite, ainsi que la reprise des attaques contre des installations énergétiques, aéroportuaires et militaires saoudiennes. O/R

Parmi les 11 principaux secteurs d’activité du S&P 500, sept ont clôturé en baisse. Le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD a affiché la meilleure performance avec une hausse de 2,7 %, suivi par celui de la technologie

.SPLRCT , en progression de 1,2 %. Les services aux collectivités .SPLRCU , en baisse de 2 %, et l’immobilier

.SPLRCR , qui a perdu 1,2 %, ont été les secteurs les plus à la traîne.

Les principales forces motrices du secteur de la consommation ont été des entreprises telles qu’Amazon.com

AMZN.O , qui a clôturé en hausse de 5 % après que Morgan Stanley a désigné cette société spécialisée dans le commerce électronique et le cloud computing comme son « premier choix ». Tesla a apporté la deuxième plus forte contribution à l’indice du secteur, avec une hausse de 3,8 %.

CoreWeave CRWV.O s’est retrouvé au cœur de la vague de ventes de la semaine dernière après que son action a chuté de plus de 25 % en raison d’inquiétudes liées à une dette de 50 milliards de dollars. Le titre de ce fournisseur de cloud computing a clôturé la séance en baisse de 0,4 % après avoir cédé ses gains initiaux, qui semblaient être une réaction à la révision à la hausse de la recommandation de Goldman Sachs, qui est passée de « neutre » à « acheter ».

Il a été devancé par ses concurrents Nebius NBIS.O , qui a progressé de 2,9 %, et Iren IREN.O , qui a gagné 2,7 %. L'action Intel INTC.O a rebondi de 2,4 % après que J.P. Morgan a relevé la note du titre de « sous-pondérer » à « neutre ».

Les actions de Cleveland-Cliffs CLF.N ont bondi de 16 % après que le sidérurgiste a dépassé les estimations des analystes concernant son bénéfice du troisième trimestre.

Ce lundi marque le 39e anniversaire du « lundi noir », le krach de 1987 qui a entraîné la plus forte baisse journalière de l’histoire de l’indice Dow Jones Industrial Average.

Les titres en baisse ont été 1,69 fois plus nombreux que ceux en hausse à la Bourse de New York (NYSE), où l’on a enregistré 83 nouveaux plus-hauts et 265 nouveaux plus-bas.

Sur le Nasdaq, 2 258 titres ont progressé et 2 647 ont reculé, les titres en baisse étant 1,17 fois plus nombreux que les titres en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 2 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 31 nouveaux plus-hauts et 361 nouveaux plus-bas.

Sur les places boursières américaines, 15,27 milliards d'actions ont changé de mains, contre une moyenne de 17,26 milliards au cours des 20 dernières séances.