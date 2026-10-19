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Le Nasdaq progresse grâce au rebond des valeurs liées aux puces électroniques et à l'IA
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 22:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nasdaq mène la hausse à Wall Street, tandis que le Dow Jones est à la traîne

* CoreWeave obtient la recommandation « acheter » de Goldman Sachs

* L'action Intel progresse après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation à « neutre »

* Le titre Cleveland-Cliffs bondit après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre

(Mise à jour avec les cours de clôture préliminaires)

par Sinéad Carew et Tharuniyaa Lakshmi

L'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a mené la hausse à Wall Street lundi, les investisseurs se tournant à nouveau vers le secteur des semi-conducteurs et d'autres valeurs liées à l'IA après la violente vague de ventes de la semaine dernière, tandis qu'ils attendaient la publication des résultats financiers clés des entreprises.

Vendredi, l’indice de référence S&P 500 et le Nasdaq avaient enregistré leurs plus fortes baisses hebdomadaires depuis fin juin, les craintes que la hausse des taux d’intérêt ne freine les investissements dans les infrastructures d’ s d’IA ayant pesé sur les valeurs technologiques , en particulier les fabricants de puces et les opérateurs de centres de données.

Cette vague de ventes reflétait l’inquiétude croissante des investisseurs quant au financement des développements coûteux en matière d’IA, une question qui exerce une pression de plus en plus forte sur les entreprises qui sous-tendent le marché haussier américain, lequel a récemment fêté son quatrième anniversaire .

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a mis fin à une série de huit jours de baisse consécutifs, au cours desquels il avait chuté d’environ 15,7 %, sa plus longue série de baisses depuis octobre 2008.

« Les élastiques ne peuvent s’étirer que jusqu’à un certain point dans une direction avant de se rompre et de commencer à rebondir, et on a finalement assisté à ce moment où la coupe est pleine dans le secteur des semi-conducteurs après la clôture de vendredi », a déclaré Michael James, directeur général et trader en actions chez Rosenblatt Securities à Los Angeles.

« Rien n’a changé entre la clôture de vendredi et l’ouverture de ce matin, si ce n’est qu’aucun événement négatif ne s’est produit pendant le week-end, et le sentiment était devenu si négatif que nous étions en situation de survente, au point qu’un rebond était inévitable », a ajouté M. James.

Et avec la publication prévue de nombreux résultats d’entreprises technologiques dans les jours et les semaines à venir, il a averti que le marché était « loin d’être tiré d’affaire ».

La société de réseaux sociaux Meta META.O doit publier ses résultats mercredi, tout comme le constructeur de véhicules électriques Tesla TSLA.O , tandis que SpaceX SPCX.O devrait publier les siens mardi.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 32,48 points, soit 0,42 %, pour clôturer à 7 691,07 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 290,85 points, soit 1,11 %, à 26 430,89. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 32,21 points, soit 0,06 %, à 51 970,20.

Les marchés de l’énergie ont retiré une partie du soutien apporté plus tôt aux actions, les fluctuations du prix du pétrole ayant tendance à influer sur l’inflation. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont effacé leurs pertes antérieures pour clôturer en hausse de 2,2 % à 103,66 dollars le baril, après les attaques menées par les Houthis yéménites, alignés sur l’Iran, contre un camp d’entraînement militaire yéménite, ainsi que la reprise des attaques contre des installations énergétiques, aéroportuaires et militaires saoudiennes. O/R

Au cours de la séance, les secteurs de la consommation discrétionnaire .SPLRCD et de la technologie .SPLRCT ont mené la hausse parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500. Les secteurs défensifs des services publics .SPLRCU et de l’immobilier .SPLRCR figuraient parmi les plus en retrait.

Le secteur de la consommation a été soutenu par des entreprises telles qu’Amazon.com AMZN.O après que Morgan Stanley eut désigné cette société spécialisée dans le commerce électronique et le cloud computing comme son « premier choix ». Tesla a également contribué à cette hausse.

CoreWeave CRWV.O a été au cœur de la vague de ventes de la semaine dernière après que son action a plongé de plus de 25 % en raison des inquiétudes liées à une dette de 50 milliards de dollars. Le titre de ce fournisseur de cloud computing a perdu ses gains initiaux, qui semblaient avoir été provoqués par la révision à la hausse de la recommandation de Goldman Sachs, qui est passée de « neutre » à « acheter ».

Ses concurrents Nebius NBIS.O et Iren IREN.O ont quant à eux surperformé.

L'action Intel INTC.O a grimpé après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation sur le titre, le faisant passer de « sous-pondérer » à « neutre ».

Les actions de Cleveland-Cliffs CLF.N ont bondi après que le sidérurgiste a dépassé les estimations des analystes concernant son bénéfice du troisième trimestre.

Ce lundi marque le 39e anniversaire du « lundi noir », le krach de 1987 qui a entraîné la plus forte chute journalière de l’histoire de l’indice Dow Jones Industrial Average.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/10/2026 à 22:01:38.

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