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Le Nasdaq lance de nouveaux produits en prévision de l'extension des horaires de cotation
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 19:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Nasdaq NDAQ.O a déclaré jeudi qu'il allait lancer une série de produits pour soutenir son projet d'extension de la cotation des actions américaines à 23 heures par jour, cinq jours par semaine, alors qu'une initiative visant à élargir l'accès mondial aux actions américaines très demandées prend de l'ampleur.

La demande internationale pour le marché lucratif des actions américaines a explosé ces dernières années, sous l'effet de l'augmentation de la participation des particuliers, de l'amélioration des connaissances financières et de l'accès plus facile aux plates-formes de transactions numériques.

Le Nasdaq, dont la Bourse phare éponyme accueille certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde, prévoit que les transactions élargies commenceront le 6 décembre, sous réserve de l'approbation des autorités de régulation.

Les produits de marché modernisés sont conçus pour gérer une activité plus importante, en étendant l'analyse des données et la visibilité à l'ensemble de ses trois Bourses d'actions, a indiqué le Nasdaq.

Actuellement, le Nasdaq gère trois sessions quotidiennes en semaine: la session pré-marché, de 4h à 9h30 ET, la session régulière du marché, de 9h30 à 16h ET, et la session post-marché, de 16h à 20h ET.

La nouvelle journée de 23 heures devrait s'étendre de 21h ET à 20h ET.

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