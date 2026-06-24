Le Nasdaq et le S&P terminent en baisse en raison du recul des valeurs technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (mises à jour avec les cours de clôture définitifs et le volume des échanges)

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,35 %, le S&P en baisse de 0,1 %, le Nasdaq en baisse de 0,43 %

* Les valeurs des compagnies aériennes et du secteur du voyage progressent

* Publication des résultats de Micron après la clôture

par Abigail Summerville, Twesha Dikshit et Joel Jose

Le Nasdaq et le S&P 500 ont clôturé en baisse mercredi, plombés par les valeurs technologiques en raison des inquiétudes persistantes liées à leurs valorisations élevées, mais la chute des cours du pétrole brut a profité aux compagnies aériennes et aux autres valeurs du secteur du voyage, et le Dow Jones a terminé en hausse.

Les cours du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis le début de la guerre avec l’Iran, alors que davantage de pétroliers devaient quitter le détroit d’Ormuz. Le président américain Donald Trump a déclaré que l’Iran avait informé Washington qu’aucun droit de passage n’était exigé. L’indice S&P 500 des compagnies aériennes de transport de passagers .SPLRCALI a gagné 5,2 %, tandis que les sociétés de voyage Expedia Group EXPE.O et Booking Holdings BKNG.O ont toutes deux progressé.

Les valeurs technologiques ont reculé, attirant davantagel’attention sur les résultats MU.O du fabricant de puces Micron Technology, publiés après la clôture. Le titre a bondi de plus de 200 % en 2026, mais a clôturé mercredi en baisse de 0,3%. Il a bondi en séance prolongée après que son chiffre d’affaires trimestriel et ses prévisions pour le quatrième trimestre ont dépassé les estimations de Wall Street.

Cerebras Systems CBRS.O a chuté de 19,6 %après que le concepteur de puces a prévu, dans son premier rapport depuis son introduction en bourse, que ses marges bénéficiaires annuelles tomberaient en dessous des chiffres du premier trimestre. L’annonce par OpenAI de sa propre puce d’inférence développée en interne, baptisée Jalapeño, a également pesé sur le titre.

Les inquiétudes concernant les dépenses financées par l’endettement des hyperscalers et les craintes grandissantes d’un durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale ont alimenté la baisse du marché cette semaine, qui a fait perdre plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière au Nasdaq 100.

« Le débat sur le Moyen-Orient touche à sa fin… les prix de l’énergie sont en baisse », a déclaré Michael Monaghan, associé et gestionnaire de portefeuille chez Founder ETFs. « Mais on assiste toujours à une montée en puissance des dépenses d’investissement dans l’IA où, pour une raison quelconque, les investisseurs apprécient les bénéficiaires de ces dépenses et sanctionnent ceux qui les engagent. » Six des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, le secteur industriel .SPLRCI enregistrant la plus forte hausse avec 1,2 %. Les valeurs de consommation discrétionnaire

.SPLRCD ont également progressé de 0,8 %, contribuant à compenser les pertes les plus importantes subies par les valeurs technologiques et énergétiques.

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 182,06 points, soit 0,35 %, pour atteindre 51 848,90, le S&P 500

.SPX a perdu 7,24 points, soit 0,10 %, à 7 358,22 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 110,40 points, soit 0,43 %, à 25 476,64.

Les titres des promoteurs immobiliers ont bondi après que Donald Trump a annulé la signature prévue d’un projet de loi bipartite visant à accélérer la mise à disposition de logements abordables. Hovnanian Enterprises HOV.N a bondi de 11,3 %. PulteGroup PHM.N a grimpé de 7,2 % et Toll Brothers TOL.N a progressé de 6,7 %.

Parmi les autres titres en vue, Hertz HTZ.O a chuté de 40,7 % après que la société de location de voitures a indiqué qu’elle s’attendait à ce que son résultat opérationnel ajusté du deuxième trimestre se situe près de la limite inférieure de sa fourchette de prévisions et qu’elle a annoncé un projet d’émission d’actions ordinaires d’une valeur de 100 millions de dollars.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les opérateurs renforcent leurs paris sur une deuxième hausse des taux de la Fed d’ici fin décembre. Auparavant, le marché tablait sur une seule hausse de 25 points de base.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), indice d’inflation de référence de la Fed et suivi de près, pourrait donner jeudi des indications sur l’orientation de la politique monétaire. À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,03 fois plus nombreux que les titres en hausse, avec 205 nouveaux plus hauts et 226 nouveaux plus bas. Sur le Nasdaq, 2 323 titres ont progressé et 2 499 ont reculé, les titres en baisse étant 1,08 fois plus nombreux que les titres en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 25 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et quatre nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 206 nouveaux plus hauts et 177 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 25,84 milliards d'actions, contre une moyenne de 22,92 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.