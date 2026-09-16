Le Nasdaq et le S&P 500 progressent dans l'attente de la décision très attendue de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,19 %, le S&P 500 progresse de 0,19 %, le Nasdaq progresse de 0,43 %

* On attend la décision de la Fed et les commentaires de Warsh

* Recul des cours du pétrole, le Brent en baisse de plus de 1 %

(Dernières informations à l'ouverture des marchés)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Le Nasdaq Composite et le S&P 500 ont légèrement progressé après deux jours de baisse, la baisse des cours du pétrole ayant apporté un peu de répit dans l'attente tendue de la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt mercredi.

Les valeurs énergétiques ont reculé, tandis que les valeurs technologiques ont affiché des résultats mitigés. Nvidia

NVDA.O et Apple AAPL.O ont légèrement progressé.

La décision sur les taux, dont l’annonce est prévue à 14 h (heure de l’Est), sera déterminante pour le moral des investisseurs, à un moment où la hausse des rendements des bons du Trésor, l’inflation et l’escalade du conflit au Moyen-Orient ont freiné l’appétit pour le risque.

Les investisseurs devraient également se concentrer sur les déclarations du président de la Fed, Kevin Warsh , à la recherche d’indices sur les perspectives d’inflation et l’évolution probable des taux.

Si les opérateurs estiment à près de 93 % la probabilité d’une hausse, selon l’outil FedWatch du CME, l’incertitude persiste.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, a été nommé par le président américain Donald Trump dans l'espoir qu'il réduirait les taux d'intérêt. Si la banque centrale maintient ses taux inchangés, cela pourrait remettre en cause sa crédibilité, d'autant plus que M. Warsh a déclaré qu'il restait déterminé à maîtriser les pressions sur les prix, selon les analystes.

« Nous pensons que les anticipations du marché concernant une hausse des taux sont peut-être trop optimistes », a déclaré Yung-Shin Kung, directeur et responsable des investissements chez Mast Investments.

Une hausse des taux pourrait s’avérer un outil peu efficace pour lutter contre les principaux facteurs à l’origine de l’inflation, tels que les droits de douane et le développement des infrastructures d’intelligence artificielle, a-t-il ajouté.

À 9 h 38 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 99,26 points, soit 0,19 %, à 51 993,85, le S&P 500 .SPX gagnait 13,50 points, soit 0,19 %, à 7 599,84 et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 111,71 points, soit 0,43 %, à 26 093,28.

« Le marché fait preuve d’une résilience incroyable. Il aurait toutes les raisons de chuter de manière significative, et pourtant ce n’est pas le cas », a déclaré Adam Sarhan, directeur chez marketterminal.com.

LE RECUL DU PRIX DU PÉTROLE APPORTE UN SOULAGEMENT

Les cours du pétrole ont légèrement baissé après que des informations indiquant que l’Arabie saoudite proposait des cargaisons supplémentaires de brut via Oman ont apaisé les inquiétudes concernant l’ampleur des perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,1 % à 107,55 dollars et ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont chuté de 1,9 % à 103,82 dollars.

L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY a été l'indice sectoriel le moins performant, en recul de 2,1 %, Devon Energy DVN.N et ConocoPhillips COP.N perdant chacune plus de 3 %.

Les indices des services publics .SPLRCU , sensibles aux taux d'intérêt, et de l'immobilier <.SPLRCR > ont mené la hausse, progressant respectivement de 0,6 % et 0,4 %.

Meta META.O a progressé de 1,1 % tandis que Microsoft

MSFT.O a légèrement reculé.

Un appel commun lancé par de hauts dirigeants du secteur de l’IA pour ralentir le développement de cette technologie a assombri les perspectives du secteur technologique, même si l’on ne sait pas encore très bien à quoi ressemblerait un tel ralentissement.

Dans le même temps, le titre Intel INTC.O a bondi de 5,6 % après la publication d’un article indiquant que le sud-coréen SK Hynix 000660.KS était en pourparlers avec la société concernant la fabrication de puces mémoire aux États-Unis pour la première fois. Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis SKHY.O ont progressé de 2,5 %.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, avec un ratio de 1,44 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,33 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré quatre nouveaux plus hauts sur 52 semaines et cinq nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 20 nouveaux plus hauts et 69 nouveaux plus bas.