Le Nasdaq et le S&P 500 progressent alors que le recul des cours du pétrole apaise les inquiétudes avant la réunion de la Fed

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* Indices: le Dow Jones reste stable, le S&P 500 progresse de 0,41 %, le Nasdaq de 0,78 %

* On attend la décision de la Fed et les commentaires de Warsh

* Le Brent recule de plus de 3 %

(Mise à jour avec les cours de fin de matinée)

par Tharuniyaa Lakshmi

Le Nasdaq Composite et le S&P 500 ont progressé après deux jours de baisse ,soutenus par le recul des cours du pétrole , tandis que les investisseurs retenaient leur souffle dans l'attente de la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt mercredi.

Les valeurs technologiques et les fabricants de puces ont progressé, tandis que les secteurs de l'énergie et de la finance ont reculé. L' NVDA.O , de Nvidia, a gagné près de 2 % et a été la valeur la plus performante de l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX .

La décision sur les taux, dont l'annonce est prévue à 14 h (heure de l'Est), sera déterminante pour le moral des marchés, à un moment où la hausse des rendements des bons du Trésor, l'inflation et l'escalade du conflit au Moyen-Orient ont freiné l'appétit pour le risque.

Les déclarations du président de la Fed, Kevin Warsh , seront également analysées à la loupe afin d’y déceler des indices sur l’évolution probabledes taux.

Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs estiment à près de 91 % la probabilité d’une hausse des taux. Mais les inquiétudes concernant cette décision persistent.

Le président de la Fed, M. Warsh, a été nommé par le président américain Donald Trump dans l’espoir qu’il réduirait les taux d’intérêt. Si la banque centrale maintient ses taux inchangés, cela pourrait remettre en cause sa crédibilité, d’autant plus que M. Warsh a déclaré qu’il restait déterminé à maîtriser les pressions sur les prix, selon les analystes.

« Nous pensons que la Fed a raison d’agir maintenant plutôt que d’attendre, car il sera plus difficile de relever les taux en octobre en raison de la proximité des élections de mi-mandat (election) », a déclaré Tom Hulick, directeur général de Strategy Asset Managers.

À 11 h 46 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 2,73 points, soit 0,01 %, à 52 095,84, le S&P 500 .SPX gagnait 31,43 points, soit 0,41 %, à 7 617,13 et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 202,30 points, soit 0,78 %, à 26 183,87.

« Le marché fait preuve d’une résilience incroyable. Il aurait toutes les raisons de chuter de manière significative, et pourtant ce n’est pas le cas », a déclaré Adam Sarhan, directeur chez MarketTerminal.com.

LE RECUL DU PRIX DU PÉTROLE APPORTE UN SOULAGEMENT

Les cours du pétrole ont légèrement baissé après que des informations selon lesquelles l'Arabie saoudite proposait des cargaisons supplémentaires de brut via Oman ont apaisé les craintes concernant l'ampleur des perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de plus de 3 % à 105,17 dollars, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont chuté de près de 4 % à 101,77 dollars.

L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY a été l'indice sectoriel le moins performant, reculant de 2,3 %, Exxon Mobil XOM.N etChevron CVX.N perdant chacune plus de 2 %.

Les indices technologiques .SPLRCT et industriels

.SPLRCI ont mené la hausse, progressant chacun de 0,9 %. Meta

META.O et Tesla TSLA.O ont respectivement gagné 1,1 % et 1,6 %.

Un appel commun lancé par de hauts dirigeants du secteur de l’IA pour ralentir le développement de cette technologie a assombri les perspectives du secteur technologique, même si l’on ne sait pas encore très bien à quoi ressemblerait un tel ralentissement.

Le titre Intel INTC.O a bondi de 5,6 % après la publication d’un article indiquant que le sud-coréen SK Hynix 000660.KS était en pourparlers avec l’entreprise concernant la fabrication, pour la première fois, de puces mémoire aux États-Unis. Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis SKHY.O ont progressé de 2,5 %.

IBM IBM.N a reculé de 3 %. La société a indiqué qu’Anderon, sa division spécialisée dans les puces, avait signé un accord de financement avec le gouvernement américain.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,74 pour 1à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,42 pour 1au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistréneuf nouveaux plus hauts sur 52 semaines etsix nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré39 nouveaux plus hauts et 163 nouveaux plus bas.