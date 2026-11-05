Le Nasdaq enregistre sa plus forte baisse quotidienne depuis 19 mois en raison des craintes liées à la réglementation de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Qualcomm recule après avoir manqué les prévisions de ventes de puces pour le quatrième trimestre

* Le S&P 500 et le Nasdaq enregistrent leur plus forte baisse depuis avril 2025

* Les fabricants de puces s'effondrent en raison des inquiétudes liées à l'expansion des centres de données

(Mise à jour à la clôture des marchés)

par Noel Randewich et Utkarsh Hathi

L'indice Nasdaq Composite a clôturé en forte baisse jeudi, enregistrant sa plus forte chute journalière en 19 mois et confirmant qu'il était en phase de correction, alors que les fabricants de puces s'effondraient sous l'effet des craintes d'un durcissement de la réglementation en matière d'IA après que les démocrates ont pris le contrôle du Congrès américain.

Les victoires démocrates de mardi , notamment dans des États où l'opposition à la construction de nouveaux centres de données s'est intensifiée, ont alimenté les craintes qu'une réglementation plus stricte ne ralentisse le déploiement des infrastructures d'IA qui a contribué à propulser les actions à des niveaux records cette année.

Nvidia NVDA.O et d’autres grands fabricants de puces ont chuté.

“Les investisseurs semblent prendre conscience que certains membres du Congrès et gouverneurs nouvellement élus cherchent à ralentir le rythme de développement des infrastructures d’IA”, a déclaré Melissa Brown, responsable mondiale de la recherche en matière de décisions d’investissement chez SimCorp.

“Même s’il semble peu probable qu’ils parviennent à l’arrêter complètement, tout ralentissement susciterait des inquiétudes, car la croissance de l’IA a largement dépendu du déploiement rapide des infrastructures nécessaires.”

Le Nasdaq Compositea enregistré sa plus forte baisse journalière depuis l’annonce des droits de douane par le président Donald Trump lors du “Jour de la Libération” en avril 2025. L’indice a clôturé en baisse de plus de 10 % par rapport à son plus haut historique atteint le 6 octobre, confirmant ainsi une correction technique.

Si les fabricants de puces fournissant des composants aux centres de données dédiés à l’IA figuraient parmi les plus fortement pénalisés, d’autres valeurs technologiques à forte capitalisation ont également perdu du terrain après leur rebond de mercredi . Meta Platforms META.O , Amazon.com AMZN.O et Alphabet GOOGL.O ont reculé.

Les opérateurs de centres de données IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O , ainsi que les néoclouds CoreWeave

CRWV.O et Nebius Group NBIS.O ont tous chuté. Les services publics et les fournisseurs d’équipements exposés à l’IA , GE Vernova GEV.N et Constellation Energy CEG.O , ont également reculé.

Tesla TSLA.O et SpaceX SPCX.O , les entreprises d’Elon Musk, ont toutes deux chuté. Musk a dépensé près d’un demi-milliard de dollars pour soutenir des candidats républicains lors des élections de mi-mandat.

Qualcomm QCOM.O a chuté après que le fabricant de puces a annoncé des résultats inférieurs aux estimations de Wall Street concernant les ventes de puces pour smartphones au quatrième trimestre.

“On dirait que les actions bénéficiant des dépenses d’investissement dans les centres de données, en particulier celles des semi-conducteurs, sont entrées dans une phase de capitulation”, a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management. “Mais je pense que l’ampleur de ces baisses est disproportionnée.”

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a perdu 331,94 points, soit 4,32%, pour clôturer à 7.353,65 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a perdu 1.421,50 points, soit 5,46%, à 24.315,02. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 1.842,69 points, soit 3,45%, pour s'établir à 51.513,43.

Le S&P 500 a enregistré mercredi sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis trois mois, l’apaisement des incertitudes politiques ayant stimulé l’appétit pour le risque.

Certains analystes ont estimé qu’un gouvernement divisé à Washington pourrait entraîner une diminution des changements législatifs radicaux et rendre plus difficile la conclusion d’accords sur les dépenses budgétaires.

La présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Beth Hammack , et le directeur de la Fed de Richmond, Thomas Barkin , ont laissé entrevoir la possibilité de futures hausses de taux dans leurs déclarations de jeudi.

L'attention se portera sur les chiffres de l'emploi non agricole américain du mois d'octobre, attendus vendredi. Les opérateurs s'attendent actuellement à ce que la Fed relève ses taux le mois prochain, après la hausse de septembre.