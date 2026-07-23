Le Nasdaq dépasse les prévisions de bénéfices grâce à des introductions en bourse très médiatisées et à de solides revenus de données

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* Le bénéfice ajusté s'est établi à 1,07 dollar par action, contre une estimation des analystes de 98 cents, selon les données de LSEG

* Le chiffre d'affaires des plateformes d'accès au capital a progressé de 19 % pour atteindre 621 millions de dollars au cours du trimestre

* La directrice financière balaye les inquiétudes liées aux contrats à terme perpétuels

* Le cours de l'action progresse de 2,3 %

(Ajout des cours de l'action, du commentaire de la directrice financière au paragraphe 11 et du commentaire de l'analyste au paragraphe 15) par Utkarsh Shetti

Le Nasdaq NDAQ.O a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à plusieurs introductions en bourse très médiatisées sur sa place de marché et à une forte demande pour ses services de données dans un contexte de marché volatil.

Le trimestre a été marqué par une série d’introductions en bourse prestigieuses sur sa place boursière, notamment l’introduction en bourse record de SpaceX SPCX.O , dont le volume de transactions a dépassé les 500 millions d’actions dès le premier jour.

Si les introductions en bourse ne génèrent que des commissions négligeables au titre de la cotation elle-même, les transactions d’actions, d’options et les services de marché associés sont une source de revenus considérable pour les bourses.

Cette période s’est également avérée très lucrative pour les activités de transactions, qui tirent généralement profit des périodes de forte volatilité: en effet, une vague de gros titres sur la guerre entre les États-Unis et l’Iran et l’évolution des sentiments concernant le commerce de l’IA ont entraîné des fluctuations du marché et stimulé la demande de couverture.

Le Nasdaq a diversifié ses activités afin d’atténuer l’impact des fluctuations des volumes de transactions en élargissant son offre de technologies financières et de logiciels, générant ainsi des revenus récurrents.

La société a enregistré un chiffre d’affaires net de 1,5 milliard de dollars pour le trimestre, soit une hausse de 15 %, principalement tirée par la solide performance de son segment des plateformes d’accès aux capitaux.

Cette unité, qui génère des revenus issus des services de cotation et des données de marché sur des produits tels que les actions et les options, a engrangé 621 millions de dollars, soit une hausse de 19 %.

LE POIDS DES "PERPS" Malgré la forte hausse des volumes, les investisseurs ont manifesté leur désaffection pour la plupart des opérateurs boursiers cette année, sous l’effet de la décision de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) d’autoriser Kalshi et Coinbase à proposer des contrats à terme perpétuels sur les cryptomonnaies, ce qui est perçu comme une érosion de leur part de marché.

Les contrats à terme perpétuels, ou "perps", sont des contrats sans date d’échéance, indexés sur le cours d’un actif sous-jacent et permettant généralement aux traders d’utiliser un effet de levier élevé.

Sarah Youngwood, directrice financière du Nasdaq, a balayé ces inquiétudes lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, affirmant que la bourse s’attendait à un effet de substitution minime, représentant moins de 1 % de son chiffre d’affaires, même si les autorisations étaient étendues aux produits liés aux actions.

Son action a reculé de plus de 6 % cette année, mais s'est mieux comportée que celles du CME CME.O et de l'Intercontinental Exchange ICE.N , qui ont enregistré des baisses plus marquées. Elle affichait jeudi une hausse de 2,3 %.

Selon les analystes, les offres du Nasdaq dans les segments des logiciels et des données, ainsi que ses services tels que la prévention de la fraude, constituent un rempart pour son activité.

"Nous considérons qu’il s’agit d’un nouveau trimestre solide pour le Nasdaq et nous saluons la dynamique généralisée dont bénéficie l’entreprise malgré les divers débats (par exemple, l’IA, la réglementation des bourses, etc.) qui agitent actuellement le marché", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note.

Le chiffre d’affaires de son segment des technologies financières a progressé de 16 % pour atteindre 539 millions de dollars au cours du trimestre. Le chiffre d’affaires net des services de marché a bondi de 11 % à 340 millions de dollars, porté par les volumes importants des actions au comptant et des options sur actions.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 1,07 dollar par action, dépassant ainsi les 98 cents par action attendus en moyenne par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

CME, la première des bourses à publier ses résultats cette saison, a également dépassé mercredi les attentes de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre. ICE et Cboe devraient publier leurs résultats la semaine prochaine.