Le Nasdaq demande l'approbation de la SEC pour les options de marchés prédictifs sur un indice boursier majeur

Le Nasdaq NDAQ.O a demandé l'approbation de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour lancer des options de marchés prédictifs sur un indice boursier majeur, selon une déclaration réglementaire.

Les principaux opérateurs boursiers américains cherchent de plus en plus à exploiter l'espace des marchés de prédiction d'événements, qui permettent aux utilisateurs de parier sur les résultats d'événements du monde réel et qui ont fait leur apparition dans le grand public depuis la course présidentielle américaine de 2024.

L'opérateur boursier basé à New York cherche à inscrire les options binaires sur son indice Nasdaq 100 et sur l'indice Nasdaq 100 micro, selon la proposition.

Les options dites "liées aux résultats" auront un prix compris entre 1 cent et 1 dollar et permettront aux traders de parier sur les résultats binaires d'un événement spécifique.

Une option binaire - également connue sous le nom d'option "tout ou rien" - est un type de contrat qui offre un paiementbasé sur le résultat d'un pari oui ou non.

Le Nasdaq 100 suit 100 des plus grandes sociétés non financières cotées au Nasdaq, dont Apple AAPL.O, Nvidia NVDA.O et Intel INTC.O. Le micro-indice est basé sur 1/100e de la valeur totale du Nasdaq 100.

Les dirigeants du Nasdaq ont déclaré la semaine dernière que la société allait être très axée sur l'indice Nasdaq 100 pour commencer son incursion sur les marchés prévisionnels.

Alors que le CME Group CME.O, supervisé par la Commodity Futures Trading Commission, a pris des mesures importantes pour capter la demande des particuliers, les acteurs contrôlés par la SEC, tels que le Nasdaq NDAQ.O et le Cboe CBOE.Z, ont été plus mesurés, compte tenu de l'évolution de l'environnement réglementaire relatif à ces contrats.

Le Cboe, poids lourd des options, vise également un lancement au deuxième trimestre pour ses contrats de type "tout ou rien" axés sur des événements financiers et économiques, sous réserve des approbations réglementaires.