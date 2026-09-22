Le Nasdaq clôture à un niveau record, les valeurs liées à l'IA en forte hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le prix du pétrole oscille autour des 100 dollars

* Les valeurs du secteur des logiciels reculent alors que l'agent Muse AI intensifie la concurrence

* Le S&P 500 reste stable, le Nasdaq gagne 0,45%, le Dow Jones recule de 0,36%

(Mise à jour avec les variations des cours à la clôture)

par Noel Randewich et Johann M Cherian

Le Nasdaq a clôturé mardi à un niveau record, porté par Micron Technology et d'autres titres liés à l'IA, tandis que le S&P 500 s'est maintenu juste en dessous de son plus haut historique, alors que les cours du pétrole oscillaient autour de 100 dollars le baril.

Les valeurs des fabricants de puces électroniques ont consolidé leurs gains récents, tandis que les titres des éditeurs de logiciels grand public ont perdu du terrain. Les investisseurs se sont concentrés sur l’accueil très favorable réservé à l’assistant IA de Meta Platforms, lancé ce mois-ci et capable d’envoyer des e-mails et d’effectuer des transactions pour le compte d’un utilisateur.

Le succès de cet assistant IA, baptisé Muse, a alimenté la hausse des valeurs des semi-conducteurs liées à l’IA ces derniers jours. Certains craignent toutefois qu’il ne vienne concurrencer les détaillants, les courtiers en ligne et d’autres entreprises grand public. Lundi, Amazon AMZN.O a bloqué l’accès de cet assistant à sa plateforme pour effectuer des achats.

« De nombreuses valeurs technologiques sont en baisse aujourd’hui en raison de craintes diverses liées à Muse », a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management. « Les gens craignent que Muse ne soit utilisé pour gérer vos contrats d’assurance, réserver vos voyages et rechercher des articles à acheter. »

Les applications de VTC Uber Technologies UBER.N et Lyft

LYFT.O ont chacune perdu plus de 1%, tandis que Charles Schwab

SCHW.N a chuté de 6,1% et Airbnb ABNB.O a reculé de 3%.

Micron MU.O a rebondi de 5% et Sandisk SNDK.O a gagné près de 7%.

Les cours du pétrole ont fluctué autour de 100 dollars le baril, tandis que le rendement du bon du Trésor à 10 ans de référence US10YT=RR oscillait autour de 4,94% après que le président américain Donald Trump a averti, dans un discours prononcé devant l’Assemblée générale des Nations unies , qu’il pourrait « anéantir la République islamique » si aucun accord n’était conclu pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

Les investisseurs attendaient également le sommet américano-chinois de jeudi, les opérateurs spéculant sur une possible prolongation de la trêve commerciale avec Pékin et sur la possibilité que les discussions abordent la réglementation de l’intelligence artificielle.

« Ce que les gens attendent, c’est au moins le début d’un dialogue qui permettrait peut-être d’aboutir à une sorte de cadre mondial, plutôt que de se battre les uns contre les autres… », a déclaré Joe Saluzzi, responsable de la recherche sur la structure des marchés boursiers chez Themis Trading.

Le S&P 500 a clôturé pratiquement inchangé à 7.764,64 points.

Le Nasdaq a gagné 0,45% à 27.244,28 points, enregistrant ainsi son deuxième record de clôture consécutif.

Le Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,36% à 51.863,69 points.

Les volumes ont été importants sur les places boursières américaines, avec 17,9 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 16,3 milliards d'actions au cours des 20 séances précédentes.

Six des onze indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, emmenés à la baisse par le secteur financier .SPSY , en baisse de 1,68%, suivi par une perte de 0,8% dans le secteur des services de communication .SPLRCL .

Le S&P 500 se situait à moins de 0,5% de son plus haut historique atteint le 13 août.

JPMorgan Chase JPM.N et Wells Fargo WFC.N ont tous deux perdu plus de 3%.

La présidente de la Réserve fédérale de Boston, Susan Collins , a écrit qu'elle soutenait la hausse des taux d'intérêt de la semaine dernière, invoquant les risques d'inflation.

Le président de la Fed de New York, John Williams , a déclaré que le dispositif mis en place par la Fed pour contrôler les taux à court terme s’était révélé efficace pour soutenir les marchés financiers.

Les traders estiment à 53% la probabilité que la Fed relève ses taux d'intérêt d'au moins 25 points de base en octobre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le S&P 500 a enregistré à peu près autant de titres en hausse que de titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux plus hauts et 16 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 48 nouveaux plus hauts et 110 nouveaux plus bas.