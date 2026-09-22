Le Nasdaq clôture à un niveau record, les valeurs liées à l'IA en forte hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le prix du pétrole oscille autour des 100 dollars

* Les valeurs du secteur des logiciels reculent alors que l'agent Muse AI intensifie la concurrence

* Le ratio cours/bénéfice prévisionnel du S&P 500 est à son plus bas niveau depuis 2023

(Mise à jour à la clôture des marchés)

par Noel Randewich et Johann M Cherian

Le Nasdaq a clôturé mardi à un niveau record, porté par Micron Technology et d'autres valeurs liées à l'IA, tandis que le S&P 500 s'est maintenu juste en dessous de son plus haut historique, le prix du pétrole s'échangeant autour de 100 dollars le baril.

Les valeurs des fabricants de puces ont consolidé leurs gains récents, tandis que les actions des éditeurs de logiciels grand public ont perdu du terrain. Les investisseurs se sont concentrés sur l’accueil très favorable réservé à l’assistant IA de Meta Platforms, lancé ce mois-ci et capable d’envoyer des e-mails et d’effectuer des transactions pour le compte d’un utilisateur.

Le succès de cet assistant IA, baptisé Muse, a alimenté la hausse des valeurs des semi-conducteurs liées à l’IA ces derniers jours. Certains craignent toutefois qu’il ne vienne concurrencer les détaillants, les courtiers en ligne et d’autres entreprises du secteur de la consommation. Lundi, Amazon

AMZN.O a empêché cet assistant d’effectuer des achats sur sa plateforme.

« De nombreuses valeurs technologiques sont en baisse aujourd’hui en raison de craintes diverses liées à Muse », a déclaré Jed Ellerbroek, gérant de portefeuille chez Argent Capital Management. « Les gens craignent que Muse ne soit utilisé pour gérer vos contrats d’assurance, réserver vos voyages et rechercher des articles à acheter. »

Les applications de VTC Uber Technologies UBER.N et Lyft

LYFT.O ont perdu du terrain, tandis qu’Expedia EXPE.O et Charles Schwab SCHW.N ont également reculé.

Les fabricants de puces mémoire Micron MU.O et SanDisk

SNDK.O ont tous deux rebondi.

Les cours du pétrole ont fluctué autour de 100 dollars le baril, tandis que le rendement du bon du Trésor à 10 ans de référence US10YT=RR oscillait autour de 4,94 % après que le président américain Donald Trump a averti, dans un discours prononcé devant l’Assemblée générale des Nations unies , qu’il pourrait « anéantir la République islamique » si aucun accord n’était conclu pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

Les investisseurs attendaient également un sommet américano-chinois jeudi, les traders spéculant sur une possible prolongation de la trêve commerciale avec Pékin et sur la possibilité que les discussions abordent la réglementation de l’intelligence artificielle.

« Ce que les gens attendent, c’est au moins le début d’un dialogue qui permettrait peut-être d’élaborer une sorte de cadre mondial, plutôt que de se battre les uns contre les autres et de se livrer à cette course effrénée », a déclaré Joe Saluzzi, responsable de la recherche sur la structure des marchés boursiers chez Themis Trading.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 0,43 point, soit 0,01 %, pour clôturer à 7 764,27 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 121,15 points, soit 0,45 %, à 27 243,24. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 184,94 points, soit 0,36 %, à 51 863,89.

Le S&P 500 se situait à moins de 1 % de son plus haut niveau de clôture historique atteint le 13 août.

Même s’il évolue à des niveaux proches de ses plus hauts historiques, le S&P 500 affiche un ratio cours /bénéfice légèrement inférieur à 19, soit sa valorisation la plus faible depuis 2023, selon les données de LSEG. Les poids lourds du secteur de l’IA sont en grande partie à l’origine de la récente hausse des prévisions de bénéfices.

JPMorgan Chase JPM.N et Wells Fargo WFC.N ont tous deux perdu du terrain.

La présidente de la Réserve fédérale de Boston, Susan Collins , a déclaré soutenir la hausse des taux d’intérêt de la semaine dernière, invoquant les risques d’inflation.

Le président de la Fed de New York, John Williams , a déclaré que le dispositif mis en place par la Fed pour contrôler les taux à court terme s'était révélé efficace pour soutenir les marchés financiers.

Les traders estiment à 53 % la probabilité que la Fed relève ses taux d'intérêt d'au moins 25 points de base en octobre, selon l'outil FedWatch du CME Group.