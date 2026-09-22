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Le Nasdaq atteint un record intrajournalier grâce à la bonne santé du secteur technologique et aux espoirs de négociations au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 18:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,56%, le S&P 500 de 0,06% et le Nasdaq progresse de 0,24%

* Le pétrole oscille autour des 100 dollars alors que les investisseurs évaluent la situation en Iran et les déclarations de Trump

* Meta progresse légèrement, après avoir bondi de 11% lors de la séance précédente

* Les grandes banques reculent et pèsent sur le Dow

(Mise à jour avec les cours de fin de matinée)

par Johann M Cherian et Tharuniyaa Lakshmi

Le Nasdaq a atteint mardi un record intrajournalier, soutenu par les hausses des valeurs technologiques de premier plan et par la perspective de négociations sur le conflit avec l’Iran, tandis que les baisses enregistrées par les grandes banques ont limité les gains du marché dans son ensemble.

Les investisseurs ont placé leurs espoirs dans les déclarations de responsables iraniens et américains annonçant la reprise des négociations en vue de mettre fin à leur conflit, tandis que l’Arabie saoudite a également relancé l’exploitation de son oléoduc Est-Ouest, apaisant ainsi certaines inquiétudes concernant l’approvisionnement en pétrole.

Pourtant, le président Donald Trump, dans son discours devant l’Assemblée générale des Nations unies, a déclaré qu’il pourrait “anéantir la République islamique”, laissant entendre que les tensions pourraient resurgir à tout moment.

Les cours du pétrole ont fluctué autour de 100 dollars le baril, tandis que le rendement du bon du Trésor américain de référence à 10 ans US10YT=RR oscillait autour de 4,9% – deux niveaux proches de ceux qui ont pesé sur les marchés ces derniers jours.

L’attention se porte également sur le sommet américano-chinois de jeudi, les opérateurs espérant que la trêve commerciale avec Pékin puisse être prolongée et que les discussions puissent aborder la question de la réglementation de l’intelligence artificielle.

“Ce que les gens attendent, c’est au moins le début d’un dialogue qui permettrait peut-être d’élaborer une sorte de cadre mondial, plutôt que de se battre les uns contre les autres et de se livrer à cette course effrénée”, a déclaré Joe Saluzzi, responsable de la recherche sur la structure des marchés boursiers chez Themis Trading.

À 12h06 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 290,64 points, soit 0,56%, à 51.769,52, le S&P 500 .SPX perdait 4,68 points, soit 0,06%, à 7.760,02 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 63,68 points, soit 0,24%, à 27.185,77.

Huit des onze secteurs du S&P 500 ont progressé dans un marché agité, le secteur des matériaux .SPLRCM menant le bal avec une hausse de 1%. Les valeurs technologiques .SPLRCT ont légèrement progressé, Apple AAPL.O enregistrant une hausse d’environ 1%.

Meta META.O a légèrement progressé de 0,9%, prolongeant ainsi son bond de 11% enregistré lundi, les investisseurs misant sur son nouvel agent d’IA, Muse, qui, selon les analystes, pourrait ouvrir une nouvelle source de revenus pour le géant des réseaux sociaux.

LES BANQUES PLONGEENT

L’ .SPSY du secteur financier du S&P 500 a mené la baisse sectorielle avec un recul de 2%. Les grands établissements de crédit tels que JPMorgan Chase JPM.N et Wells Fargo WFC.N ont chacun reculé de près de 4%.

Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth, a souligné les déclarations faites en début de mois par les dirigeants du secteur, laissant entendre que les bénéfices et le chiffre d’affaires afficheraient une croissance plus modérée que lors du trimestre précédent.

Sur le plan de la politique monétaire, la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins , a déclaré soutenir la hausse des taux d’intérêt décidée la semaine dernière par la banque centrale, compte tenu des risques que l’inflation future dépasse son objectif de 2%.

Le président de la Fed de New York, John Williams , a déclaré que le dispositif mis en place par la Fed pour contrôler les taux à court terme s’était révélé efficace pour soutenir les marchés financiers.

Les opérateurs estiment à 53,1% la probabilité que la banque centrale relève ses taux d’intérêt d’au moins 25 points de base en octobre, après la hausse de ce mois-ci, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, avec un rapport de 1,04 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,1 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 8 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 10 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 38 nouveaux plus hauts et 80 nouveaux plus bas.

Valeurs associées

APPLE
339,7500 USD NASDAQ +0,23%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 863,69 Pts Index Ex -0,36%
JPMORGAN CHASE
340,070 USD NYSE -3,41%
META PLATFORMS
736,5950 USD NASDAQ -0,63%
NASDAQ Composite
27 244,28 Pts Index Ex +0,45%
S&P 500
7 764,64 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
7 764,64 Pts CBOE 0,00%
USA BENCHMARK 10A
5,016 Rates -0,17%
WELLS FARGO
83,150 USD NYSE -3,92%
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