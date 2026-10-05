Le Nasdaq atteint un niveau record alors que le dollar et les rendements des bons du Trésor progressent et que les cours du pétrole reculent

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(Dernières nouvelles à la clôture des marchés américains)

* Les grandes capitalisations américaines progressent; le Nasdaq atteint un niveau record

* L'euro atteint son plus bas niveau depuis 17 mois sous le poids des inquiétudes liées à la France

* Le dollar bénéficie du soutien des rendements américains élevés

* La faiblesse des chiffres de l'emploi aux États-Unis tempère les anticipations d'une hausse des taux de la Fed en octobre

* Les actions et la devise brésiliennes s'envolent après la qualification de Bolsonaro pour le second tour

par Lawrence Delevingne et Danilo Masoni

Lundi, les actions de Wall Street ont été soutenues par la hausse des titres des grandes capitalisations, alors que les rendements des bons du Trésor se maintenaient près de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, que le dollar s'appréciait face à l'euro et que les cours du pétrole reculaient.

Les indices boursiers américains ont été soutenus par des poids lourds du secteur technologique tels que Nvidia < NVDA.O >, Meta Platforms < META.O > et Microsoft < MSFT.O> . Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 0,18%, le S&P 500 .SPX a gagné environ 0,7% et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé d’environ 1%, atteignant un nouveau record historique .

Les actions européennes ont clôturé en hausse , même si les valeurs françaises ont chuté à leur plus bas niveau depuis six mois en raison d’inquiétudes budgétaires et que Schneider Electric a reculé après avoir racheté la société américaine de logiciels PTC. L’indice paneuropéen STOXX 600 <.STOXX > a terminé en hausse de 0,4%, après avoir atteint la semaine dernière son plus bas niveau depuis quatre mois, alors que les rendements obligataires mondiaux s’étaient envolés sous l’effet de l’inflation, de la hausse des émissions d’obligations d’entreprises et de la détérioration des perspectives budgétaires.

Les marchés d'Amérique latine ont également progressé , portés par un rebond des actions brésiliennes et du real , après que le sénateur de droite Flavio Bolsonaro a dépassé les prévisions des sondages au premier tour de l'élection présidentielle et s'est qualifié pour le second tour face au président sortant de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a progressé de 0,7%.

“Le calme relatif des marchés boursiers face à la “tempête parfaite” qui sévit sur le marché obligataire est compréhensible, compte tenu de l’accélération de la croissance économique et de l’insensibilité du boom de l’IA aux taux d’intérêt”, a déclaré Lisa Shalett, directrice des investissements chez Morgan Stanley Wealth Management, dans un e-mail.

Shalett a indiqué que son équipe surveillait trois domaines à la recherche de signes de tension: l’ampleur des révisions sur les marchés boursiers et les bénéfices; les écarts de rendement des obligations à haut rendement; ainsi que la vigueur du dollar américain et la volatilité des marchés des changes.

LA FRANCE PÈSE SUR L’EURO

L'euro EUR= a regagné un peu de terrain pour s'échanger à 1,122 dollar, après avoir chuté de 0,8% pour atteindre son plus bas niveau depuis 17 mois, à 1,1160 dollar.

La monnaie unique, en baisse d’environ 2,5% le mois dernier, est sous pression alors que les investisseurs s’inquiètent de la hausse de la dette française et de l’impasse politique à l’approche de l’élection présidentielle de l’année prochaine.

La prime exigée par les investisseurs pour détenir des obligations françaises à 10 ans plutôt que des titres allemands, considérés comme plus sûrs, a bondi vendredi au-delà de 150 points de base , alimentant les craintes d’une contagion plus large sur les marchés européens.

“La France est le véritable facteur déterminant en matière de primes de risque pour l’euro”, a déclaré Neil Wilson, stratège chez Saxo, soulignant que les plans du gouvernement français visant à réduire le déficit budgétaire doivent encore être examinés par le Parlement et pourraient finalement être édulcorés.

Les rendements français à 10 ans FR10YT=RR sont restés en dessous du pic de vendredi, à 4,993%, tandis que les rendements allemands DE10YT=RR sont également restés pratiquement inchangés.

La baisse de l’euro a apporté un nouveau soutien au dollar, qui a également tiré parti de la hausse des rendements des bons du Trésor. L’indice du dollar .DXY a progressé de 0,2%.

La résilience du dollar suggère qu’il “est peut-être trop tôt pour écarter” son rôle à long terme, ont écrit lundi les stratèges du BlackRock Investment Institute dans une note.

Ils ont ajouté: “Les marchés anticipant un resserrement monétaire de la Fed plus important que ce que nous pensons voir se concrétiser, la marge de manœuvre pour une hausse durable du dollar est limitée.”

Les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR ont progressé de 3,4 points de base pour s’établir à 5,31%. Les coûts d’emprunt dans les principales économies restent proches de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, la détérioration des finances publiques, les émissions massives de dette et les prix élevés de l’énergie continuant à peser sur les marchés obligataires.

LA RÉÉVALUATION DE LA FED APPORTE UN SOUTIEN

Les chiffres publiés la semaine dernière ont montré que la croissance de l’emploi aux États-Unis avait ralenti plus que prévu en septembre et que les chiffres de l’emploi des deux mois précédents avaient été fortement révisés à la baisse, ce qui a conduit les investisseurs à écarter en grande partie la possibilité d’une hausse des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci.

Le Nikkei japonais .N225 a progressé de 2,4% et l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a gagné 1,3%.

Selon les données du CME FedWatch, les investisseurs estiment à environ 24% la probabilité d’une hausse des taux de la Fed ce mois-ci, contre 64% il y a une semaine, même si une hausse en décembre reste largement anticipée par les marchés.

Les cours du pétrole ont baissé lundi après une hausse des exportations de brut en provenance du Moyen-Orient et l'engagement pris par les pays du G7 d'augmenter l'offre, même si les ventes ont été limitées par les craintes persistantes de perturbations liées à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran .

Les contrats à terme sur le Brent < LCOc1 > ont clôturé en baisse de 1,93 $, soit 1,89%, à 100,32 $ le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain < CLc1 > a perdu 1,68 $, soit 1,84%, à 89,43 $.

L'or au comptant XAU= est resté stable à 4.143 dollars l'once.