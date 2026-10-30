Le Nasdaq atteint son plus bas niveau depuis près de trois mois, alors qu'Amazon et Intel secouent le secteur de l'IA

L'écran du Nasdaq à New York. (Crédits: Adobe Stock)

Le Nasdaq a chuté vendredi à son plus bas niveau depuis près de trois mois après que les plans de dépenses agressifs d'Amazon en matière d'IA et l'avertissement d'Intel concernant la consommation de trésorerie ont exacerbé les inquiétudes quant à la flambée des coûts de développement de l'IA et au délai de rentabilité.

Après avoir récupéré la majeure partie de ses pertes enregistrées avant l'ouverture, Amazon.com AMZN.O affichait une baisse de 2%. La société a fait état d'une forte sortie de trésorerie au troisième trimestre et a laissé entrevoir une nouvelle augmentation de ses dépenses d'investissement l'année prochaine.

Intel INTC.O s'apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse journalière jamais observée, avec un recul de près de 29%, après que le fabricant de puces a déclaré qu'il allait “brûler” des liquidités cette année en raison d'un marché des PC atone, d'obstacles à la fabrication et de dépenses importantes pour accroître sa production.

Cet avertissement a déclenché une vague de ventes massives sur les valeurs mondiales du secteur des puces électroniques, Nvidia NVDA.O reculant de 3,7% et AMD AMD.O de près de 10%. L'indice global des puces électroniques .SOX a perdu 7%. Les fabricants de serveurs Dell DELL.N et HP HPQ.N ont respectivement chuté de 10,4% et 8,7%.

Amazon et Intel s'apprêtaient à perdre près de 200 milliards de dollars de capitalisation boursière combinée, si les pertes se confirmaient, ce qui aurait conduit le Nasdaq-100 .NDX à effacer un peu plus de 1.000 milliards de dollars vendredi. L'indice devrait perdre plus de 2.000 milliards de dollars ce mois-ci.

“Beaucoup d'entre elles ont en quelque sorte pris les devants. Tout repose sur les résultats et, pour l'instant, elles n'en génèrent pas”, a déclaré Joe Saluzzi, co-responsable des opérations chez Themis Trading.

“Même s'il connaît une journée catastrophique, Intel affiche toujours une hausse significative depuis le début de l'année. Elle (la baisse) ne remet pas tout en cause, il s'agit plutôt d'un retour à la normale.”

L'indice S&P 500 des technologies de l'information .SPLRCT a été le plus gros frein, en baisse de 3,9% et en passe d'enregistrer sa plus forte chute journalière depuis le 23 juin. L'indice des services de communication .SPLRCL s'apprêtait à connaître son pire mois depuis avril 2022.

Alphabet GOOGL.O affichait une légère baisse, après une vague de ventes record lors de la séance précédente, suite à l'annonce d'une forte augmentation de ses sorties de trésorerie.

Un vol record de 6,3 milliards de dollars sur Binance , la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, a également entamé l'appétit des investisseurs pour les valeurs liées aux cryptomonnaies et aux technologies. Coinbase

COIN.O reculait de 13%.

À 11h52 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 373,72 points, soit 0,71%, à 51.968,84. Le S&P 500 .SPX a perdu 120,20 points, soit 1,56%, à 7.600,19, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a cédé 650,77 points, soit 2,48%, à 25.533,95.

Les investisseurs se sont tournés vers les indices des biens de consommation de base .SPLRCS et de la santé .SPXHC , traditionnellement considérés comme des secteurs défensifs, qui ont progressé respectivement de 1,6% et 0,7%. Le secteur de la santé a également atteint un niveau record.

Les valeurs énergétiques .SPNY ont été soutenues par une hausse de 1,7% et 1,2% respectivement de Chevron CVX.N et d'Exxon Mobil XOM.N , après que ces deux sociétés ont dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre .

Angelo Kourkafas, stratège mondial senior chez Edward Jones, a déclaré que cette rotation était soutenue par un rythme de croissance économique “supérieur à la tendance” et par l'amélioration de la croissance des bénéfices dans les secteurs du marché qui avaient pris du retard ces dernières années.

Les trois indices s'orientaient vers des pertes hebdomadaires. Alors que le Dow Jones était en passe d'enregistrer des gains mensuels, le Nasdaq s'apprêtait à mettre fin en octobre à une série de deux mois de hausses consécutives.

Venant s'ajouter aux inquiétudes liées à l'IA, la Réserve fédérale devrait relever ses taux d'intérêt de plus de 50 points de base d'ici mi-2027, selon les données de LSEG, ce qui pourrait rendre plus difficile à justifier les dépenses des entreprises financées par l'endettement.

La banque centrale a maintenu ses taux cette semaine, comme prévu.

Parmi les autres titres ayant fait parler d'eux, la plateforme de réseaux sociaux Reddit RDDT.N a plongé de 28% après que son directeur général, Steve Huffman, a averti que le nombre total de visiteurs uniques actifs quotidiens pourrait baisser d'un pourcentage à deux chiffres (faible) au quatrième trimestre.

Les titres en baisse ont été 1,71 fois plus nombreux que les titres en hausse à la Bourse de New York (NYSE) et 2,85 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 42 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et cinq nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 60 nouveaux plus hauts et 241 nouveaux plus bas.

par Purvi Agarwal et Tharuniyaa Lakshmi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))