Le Nasdaq atteint son plus bas niveau depuis près de trois mois, alors qu'Amazon et Intel alimentent les inquiétudes concernant les dépenses d'investissement dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,39 %, S&P 500 -1,22 %, Nasdaq -2,21 %

* Intel recule après avoir annoncé une forte consommation de trésorerie

* Alphabet prolonge ses pertes au lendemain d'une vague de ventes record

(Dernières informations à l'ouverture des marchés)

par Shashwat Chauhan et Tharuniyaa Lakshmi

Le Nasdaq a chuté vendredi à son plus bas niveau depuis près de trois mois après que le plan de dépenses agressif d’Amazon en matière d’IA et l’avertissement d’Intel concernant la consommation de trésorerie ont intensifié les inquiétudes quant aux coûts croissants du déploiement des infrastructures d’IA et au délai de rentabilité.

Amazon.com AMZN.O a reculé de 2 % après que la société a annoncé une forte sortie de trésorerie au troisième trimestre et laissé entrevoir une nouvelle augmentation de ses dépenses d'investissement l'année prochaine, venant s'ajouter à des dépenses déjà élevées. Elle a toutefois récupéré une grande partie de ses pertes enregistrées avant l'ouverture du marché.

Intel INTC.O a chuté de plus de 30 %, s’apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse journalière jamais observée, après que le fabricant de puces a averti qu’il allait "brûler" des liquidités cette année en raison d’un marché des ordinateurs personnels atone, d’obstacles à la fabrication et de dépenses importantes pour accroître la production.

Cette chute a déclenché une vague de ventes massives sur les valeurs mondiales du secteur des puces électroniques, Nvidia

NVDA.O reculant de 3 % et AMD AMD.O de 9,3 %. L’indice global des puces électroniques .SOX a perdu 5,7 %. Les fabricants de serveurs Dell DELL.N et HP HPQ.N ont chacun perdu environ 9 %.

Amazon et Intel s'apprêtaient à perdre environ 200 milliards de dollars de capitalisation boursière combinée, si les baisses se poursuivaient, ce qui aurait mis le Nasdaq-100 .NDX en passe d'effacer un peu plus de 1 000 milliards de dollars. L'indice devrait perdre plus de 2 000 milliards de dollars ce mois-ci.

"La question est plutôt de savoir ce qui est déjà pris en compte dans le cours d’une action et quelles sont les attentes des investisseurs. Alphabet, Amazon et Intel font partie de cette catégorie où il suffit de peu pour provoquer une déception importante", a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

"Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un réajustement plus général… Il s’agit plutôt d’une rotation, avec un désengagement des valeurs technologiques extrêmement prisées au profit de valeurs refuges."

Les indices des biens de consommation de base .SPLRCS et de la santé .SPXHC , traditionnellement considérés comme des secteurs défensifs, ont progressé respectivement de 1,9 % et 1,7 %.

L’indice S&P 500 des technologies de l’information .SPLRCT a été le plus gros frein, reculant de 3,4 % et s’apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis le 23 juin. L’indice des services de communication .SPLRCL a perdu 0,7 % et s’acheminait vers son pire mois depuis avril 2022.

Alphabet GOOGL.O a reculé de 1,2 %, après une vague de ventes record lors de la séance précédente, lorsque la société mère de Google a annoncé des résultats décevants dans son activité de publicité sur les moteurs de recherche et une forte augmentation de ses sorties de trésorerie.

Microsoft MSFT.O a toutefois largement dépassé les attentes en matière de flux de trésorerie, bien qu’il ait levé 25 milliards de dollars grâce à une émission obligataire .

À 9 h 53 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 203,15 points, soit 0,39 %, à 52.139,41. Le S&P 500 .SPX a perdu 94,01 points, soit 1,22 %, à 7.626,38, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a cédé 578,39 points, soit 2,21 %, à 25.606,33.

Les valeurs énergétiques .SPNY ont été soutenues par une hausse de 1,7 % et 2,7 % respectivement pour Chevron

CVX.N et Exxon Mobil XOM.N , après que ces deux sociétés ont dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre .

Les trois indices s’orientaient vers des pertes hebdomadaires. Alors que le Dow Jones était en passe d’enregistrer des gains mensuels, le Nasdaq s’apprêtait à mettre fin en octobre à une série de deux mois de hausses consécutives.

Les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale américaine, d’après les données de LSEG, relèverait ses taux d’intérêt de plus de 50 points de base d’ici mi-2027, sont venues s’ajouter aux inquiétudes concernant les dépenses d’investissement dans l’IA, les entreprises s’appuyant de plus en plus sur l’endettement pour financer leur développement, et la hausse des coûts d’emprunt risquant de rendre ces dépenses plus difficiles à justifier.

La banque centrale a maintenu ses taux inchangés en début de semaine, comme prévu .

Parmi les autres titres ayant fait parler d’eux, la plateforme de réseaux sociaux Reddit RDDT.N a chuté de 26 % après que son directeur général, Steve Huffman, a averti que le nombre total de visiteurs uniques actifs quotidiens pourrait baisser d’un pourcentage à deux chiffres (faible) au quatrième trimestre.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,31 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,4 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 39 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et quatre nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 51 nouveaux plus hauts et 160 nouveaux plus bas.