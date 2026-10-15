Le Nasdaq a résolu la perturbation du réseau à l'origine de lacunes dans les données, selon une source

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(Réécriture du paragraphe 1 et du titre pour faire le point sur l'état de la perturbation du réseau; ajout de précisions au paragraphe 2)

par Pritam Biswas

Le Nasdaq NDAQ.O , qui regroupe certaines des plus grandes entreprises technologiques américaines, a connu jeudi une perturbation du réseau dans ses locaux de Carteret, dans le New Jersey, causant des lacunes intermittentes de données sur l'ensemble de ses marchés boursiers américains. Toutefois, une source proche du dossier a indiqué que ces perturbations avaient cessé depuis quelques heures.

Cette perturbation était due à un problème de réseau courant plutôt qu’à une défaillance fondamentale des systèmes internes de l’opérateur boursier et n’a eu aucune incidence sur les transactions proprement dites, a précisé cette source.

La société avait émis une alerte à 11 h 27 min 50 s (heure de l’Est), indiquant que l’incident touchait plusieurs groupes de multidiffusion et affectait à la fois les flux matériels et logiciels du Nasdaq, du Nasdaq Texas et du Nasdaq PSX.

Les flux principaux « A » et secondaires « B » provenant du site de Carteret avaient tous deux été compromis, a-t-elle précisé. Le Nasdaq a conseillé à ses clients de basculer leurs systèmes vers des flux de secours non affectés provenant de son site de Chicago afin de garantir l’accès au marché.

L’opérateur boursier a également demandé aux clients confrontés à des lacunes dans les données de soumettre des demandes de récupération pour toute donnée manquante, et a déclaré qu’il « enquêtait activement sur le problème ».

Les défaillances de réseau sur les places boursières peuvent perturber les marchés, ébranler la confiance des traders et attirer l’attention de la Securities and Exchange Commission.

Bien que les plateformes électroniques du Nasdaq soient généralement fiables, l’opérateur boursier a été confronté ces dernières années à plusieurs problèmes notables qui ont brièvement affecté l’activité des marchés.

Les actions du Nasdaq, qui compte parmi ses sociétés cotées Apple AAPL.O , Tesla TSLA.O et Nvidia NVDA.O , ainsi que des milliers d’autres entreprises, n’ont pas été affectées par cette perturbation du réseau. Elles ont reculé d’environ 3,8 % depuis le début de l’année 2026.