Le Nasdaq 100 tire les contrats à terme américains à la hausse, la forte progression d'Amazon compensant le recul d'Apple

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* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,49%, le S&P en hausse de 0,46%, le Nasdaq en hausse de 1,12%

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont mené la hausse vendredi, l’action Amazon AMZN.O bondissant de 12% après que la géante de la tech a rejoint certains de ses concurrents en affichant une forte croissance de son chiffre d’affaires dans le cloud , apaisant ainsi les inquiétudes concernant les rendements de l’IA qui avaient alimenté la volatilité de ce mois-ci.

Tempérant quelque peu cet optimisme, Apple AAPL.O a averti que des contraintes d’approvisionnement pèseraient sur sa croissance, incitant les investisseurs à regarder au-delà des pénuries à court terme pour évaluer l’impact d’une hausse attendue du prix de l’iPhone, alors que son titre reculait de 7,3% en pré-ouverture.

Cette semaine était ce que certains analystes ont qualifié de “semaine décisive” pour le secteur technologique, qui avait été secoué par des prises de bénéfices de la part des investisseurs tout au long du mois de juillet, après une fin de deuxième trimestre en forte hausse, alors qu’ils attendaient des signes indiquant que les investissements réalisés par les leaders de l’IA au détriment de leur flux de trésorerie disponible portaient leurs fruits.

Jeudi, Amazon a annoncé sa plus forte croissance de chiffre d’affaires depuis plus de quatre ans pour le trimestre précédent, s’inscrivant dans la lignée des résultats similaires publiés plus tôt ce mois-ci par Microsoft MSFT.O et Alphabet

GOOGL.O , ce qui a incité les investisseurs à ne pas se focaliser sur la forte baisse des flux de trésorerie également enregistrée par ces entreprises.

“Il ne suffit plus de dépasser les estimations globales; les entreprises doivent également rassurer les investisseurs quant aux moteurs de leur croissance future”, a déclaré John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement chez Cité Gestion.

“En fin de compte, Amazon confirme que la dynamique de l’intelligence artificielle continue de soutenir les hyperscalers, tandis qu’Apple nous rappelle que son principal défi reste désormais

d’accélérer sa stratégie en matière d’IA tout en relançant durablement sa croissance en Chine.”

L'action Microsoft a reculé de 0,8% après avoir enregistré, lors de la séance précédente, sa plus forte hausse journalière jamais observée pour une entreprise, tandis qu'Alphabet a progressé de 2,3%, Meta META.O de 2% et Tesla TSLA.O de 1,6%. Parmi les valeurs du secteur des semi-conducteurs, Nvidia

NVDA.O a grimpé de 1,5% et Micron MU.O a gagné 3,5%.

À 5h37 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 259 points, soit 0,49%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 34,5 points, soit 0,46%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 316 points, soit 1,12%.

UN MOIS DIFFICILE POUR LES ACTIONS

Les trois principaux indices de Wall Street sont en passe d’enregistrer des gains hebdomadaires, soutenus par le fort rebond observé en fin de semaine, mais s’orientent vers des pertes mensuelles reflétant la forte correction subie par les valeurs liées à l’IA tout au long du mois de juillet.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX affiche toujours une baisse de plus de 20% en juillet, ce qui constituerait sa plus forte chute mensuelle depuis l’éclatement de la bulle immobilière fin 2008. Les investisseurs se sont plutôt tournés vers d’autres secteurs, l’indice S&P 500 à pondération égale

.EWGSPC étant en passe d’enregistrer son quatrième mois consécutif de hausse.

“Ce repli de la dynamique a été considérable et les positions ont été largement ajustées”, a déclaré Laurent Clavel, responsable mondial des stratégies multi-actifs chez AXA Investment Managers au sein de BNP Paribas Asset Management.

“À l’approche du mois d’août, nous revenons plutôt lentement vers ce secteur. Nous profitons de cette baisse pour acheter et nous nous positionnons à nouveau sur le thème de l’IA”, a ajouté M. Clavel.

La semaine a également été marquée par des incertitudes concernant les taux d’intérêt après que la Réserve fédérale a décidé de les maintenir inchangés. Les commentaires du président Kevin Warsh et un rapport sur l’inflation globalement favorable publié jeudi ont conduit les investisseurs à tabler sur une probabilité de 36,8% que les taux d’intérêt restent inchangés en septembre, contre environ 20% la semaine dernière.

L'enquête de l'université du Michigan sur la confiance des consommateurs pour le mois de juillet sera publiée à 10h (heure de l'Est).

L'action GoDaddy GDDY.N a perdu 12,4% après que le registraire de noms de domaine a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel.