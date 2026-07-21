Le MSCI recule après la publication de résultats trimestriels décevants et la révision à la hausse des prévisions de dépenses annuelles

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21 juillet - ** Les actions de MSCI ( MSCI.N ), fournisseur d'indices, reculent de 11,7 % à 552 dollars en pré-ouverture

** Patrick O'Shaughnessy, analyste chez Raymond James, estime que les résultats du deuxième trimestre de MSCI ont été quelque peu décevants par rapport aux attentes du marché, le chiffre d'affaires, le bénéfice par action et le chiffre d'affaires récurrent net ayant tous légèrement manqué le consensus

** "Ce fut un trimestre mitigé, mais les principaux indicateurs ont été inférieurs aux attentes, ce qui pourrait peser sur le cours de l’action", déclare Owen Lau, analyste chez Clear Street

** Par ailleurs, MSCI a revu à la hausse ses prévisions de charges d'exploitation pour l'exercice 2026 , les portant à une fourchette comprise entre 1,54 et 1,58 milliard de dollars, contre une fourchette précédente de 1,49 à 1,53 milliard de dollars

** "La révision à la hausse des prévisions de dépenses s’explique probablement par la mise en œuvre par la société de sa stratégie de relance, qui s’appuie sur une solide croissance des ABF (frais basés sur les actifs) ", a déclaré Ashish Sabadra, analyste chez RBC Capital Markets

** Sur 20 courtiers, 17 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, deux "conserver" et un "vendre"; objectif de cours médian: 710 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action MSCI affichait une hausse de 9 % depuis le début de l’année