Le MSCI progresse après la publication de résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions de Wall Street

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20 octobre - ** Le titre de MSCI MSCI.N progresse de 5,8% à 596,35 dollars en début de séance après la publication de ses résultats du troisième trimestre

** Le fournisseur d’indices annonce un BPA ajusté de 5,11 dollars, dépassant largement les prévisions du marché (5,02 dollars) compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires d'exploitation progresse de 12,4% à 892 millions de dollars, dépassant les estimations de 885,8 millions de dollars

** Le directeur général Henry Fernandez indique que MSCI affiche des commissions sur actifs record pour le trimestre, ainsi que le meilleur résultat historique en termes de ventes nettes récurrentes au troisième trimestre dans le segment des indices

** “Nous avons constaté une forte demande tant pour nos solutions traditionnelles que pour nos solutions plus récentes” – Fernandez

** Les indices MSCI sont largement utilisés par les investisseurs et les gestionnaires d’actifs pour évaluer la performance de leurs portefeuilles et sous-tendent les fonds négociés en Bourse (ETF)

** Le titre affiche une hausse d’environ 4% depuis le début de l’année, en tenant compte des fluctuations de la séance