Le Mozambique et TotalEnergies relancent un projet de GNL de 20 milliards de dollars

Premier navire offshore déployé pour la mise en place d'infrastructures, selon le directeur général

La sécurité s'est améliorée depuis le déploiement de troupes rwandaises

L'audit gouvernemental sur les coûts plus élevés du projet reprendra parallèlement à la construction

Le président du Mozambique s'attend à ce que le projet de GNL de Rovuma démarre dans les 12 à 18 mois

Le Mozambique et TotalEnergies TTEF.PA se sont mis d'accord jeudi pour relancer la construction du projet de gaz naturel liquéfié de 20 milliards de dollars de la major française de l'énergie dans le pays, même s'ils poursuivent les négociations sur les coûts supplémentaires liés aux retards.

La construction a été interrompue en 2021 à la suite d'attaques de militants islamistes dans la province septentrionale de Cabo Delgado, où se trouve le projet. TotalEnergies, qui a pris des participations supplémentaires avec ses partenaires après le retrait de certains bailleurs de fonds, a déclaré à la fin de l'année dernière qu'elle était prête à reprendre les travaux. "Vous verrez une augmentation massive de l'activité dans les mois à venir... un premier navire offshore a déjà été mobilisé pour commencer à installer l'infrastructure offshore", a déclaré Patrick Pouyanne, directeur général de TotalEnergies, lors d'une cérémonie à Afungi, près du site du projet, dans le nord-est du Mozambique.

"Nous n'avons plus qu'un seul objectif: livrer le GNL d'ici 2029 avec un budget de 20 milliards de dollars, il y a donc beaucoup de travail à faire", a-t-il ajouté. TotalEnergies, l'opérateur et l'actionnaire principal du projet, a déclaré qu'il fournirait 200 millions de meticals (3,2 millions de dollars) pour aider le Mozambique à faire face aux effets des récentes inondations

"Dans les 12 à 18 prochains mois, nous reviendrons ici pour assister au début de la construction de Rovuma LNG", a déclaré le président mozambicain Daniel Chapo, faisant référence au projet dirigé par Exxon XOM.N , qui partage certaines installations avec celui de Total.

LA SÉCURITÉ S'EST AMÉLIORÉE, LES NÉGOCIATIONS SUR LES COÛTS SE POURSUIVENT

La sécurité s'est améliorée à Cabo Delgado, notamment grâce au déploiement de soldats rwandais autour du site de construction d'Afungi. L'insurrection islamiste, bien qu'affaiblie, continue de couver. Avec une capacité de production de 13 millions de tonnes de GNL par an, le projet devrait faire du Mozambique un exportateur majeur de gaz et transformer l'économie de ce pays pauvre d'Afrique lorsqu'il sera mis en service. Mais il a été entravé par des problèmes de sécurité , de finances et de droits de l'homme qui ont effrayé certains investisseurs.

En octobre, TotalEnergies a écrit à Daniel Chapo pour estimer que les coûts du projet avaient augmenté de 4,5 milliards de dollars au cours des années de suspension. Le consortium souhaitait que la période de développement et de production soit prolongée de dix ans à titre de compensation partielle. Le président Daniel Chapo a déclaré jeudi que les deux parties négocieraient pour parvenir à un consensus sur les coûts révisés une fois l'audit achevé. "Ce qui doit être clair, c'est que les négociations n'entravent pas l'avancement du projet. Le redémarrage est une réalité", a déclaré Daniel Chapo. "Ces petites questions seront résolues conformément à nos contrats et à l'État de droit", a déclaré Patrick Pouyanne, ajoutant que Total avait déjà reçu une extension automatique de sa licence pour couvrir le retard de près de cinq ans de la construction.

IMPÔTS ET BÉNÉFICES POUR RENFLOUER LES CAISSES DE L'ÉTAT

Total a déjà formé environ 4 500 travailleurs qui seront employés sur le projet, a indiqué Patrick Pouyanne, et 1 500 jeunes travailleurs sont formés à Palma, près du site du projet, en menuiserie, électricité et autres métiers nécessaires à la construction de l'usine.

Daniel Chapo a déclaré que le projet pourrait générer jusqu'à 35 milliards de dollars dans les caisses de l'État au cours de sa durée de vie, grâce aux impôts, aux bénéfices pétroliers et à d'autres contributions.

TotalEnergies détient une participation de 26,5 % dans le consortium Mozambique LNG. Le japonais Mitsui en détient 20 %, ENH 15 %, Bharat Petroleum, Oil India et ONGC Videsh 10 %. La société thaïlandaise PTTEP détient les 8,5 % restants.

($1 = 63,2500 meticais)