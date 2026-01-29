 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Mozambique déclare que la construction du projet GNL d'Exxon commencera dans 12 à 18 mois
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 11:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président du Mozambique, Daniel Chapo, s'attend à ce que la construction du projet de gaz naturel liquéfié de Rovuma d'Exxon Mobil XOM.N démarre dans 12 à 18 mois, a-t-il déclaré jeudi.

Valeurs associées

EXXON MOBIL
137,640 USD NYSE +0,60%
Gaz naturel
7,46 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
70,14 USD Ice Europ +2,04%
Pétrole WTI
64,88 USD Ice Europ +2,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PHOTO DE FICHIER : Un écran affiche le logo de Nokia Corporation sur le parquet de la Bourse de New York
    Nokia va remplacer sa présidente du conseil d'administration
    information fournie par Reuters 29.01.2026 13:20 

    Le groupe finlandais Nokia a annoncé jeudi la départ de sa présidente du conseil ‍d'administration Sari Baldauf et a proposé Timo Ihamuotila pour la remplacer, après que le fabricant d'équipements de télécommunications a atteint ‌ses objectifs de bénéfice trimestriel, ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Des piétons passent devant une succursale de H&M, à Stockholm
    H&M-Le bénéfice dépasse les prévisions au T4
    information fournie par Reuters 29.01.2026 13:19 

    Le distributeur suédois de mode ‍H&M a annoncé jeudi une hausse plus importante que prévu de ‌son bénéfice d'exploitation pour la période septembre-novembre, mais a ​déclaré que les ventes en ⁠décembre et janvier devraient baisser de 2% en monnaies ⁠locales.

  • Le logo du groupe suisse ABB, spécialisé dans les technologies de l'énergie et l'automatisation, lors de la conférence de presse annuelle de l'entreprise à Zurich
    ABB confiant pour 2026, lance un programme de rachat d’actions de $2 mds
    information fournie par Reuters 29.01.2026 13:18 

    ABB a déclaré jeudi être confiant pour 2026, après avoir publié ‍des résultats du quatrième trimestre légèrement supérieurs aux prévisions et annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d’actions ‌de deux milliards de dollars (1,67 milliard d'euros). ... Lire la suite

  • Des bouteilles de Cointreau sont exposées au Carre Cointreau, dans la distillerie Cointreau à Saint-Barthélemy-d'Anjou, près d'Angers
    Rémy Cointreau grimpe en Bourse, renoue avec la croissance au T3 grace aux USA
    information fournie par Reuters 29.01.2026 13:16 

    Rémy Cointreau grimpe en Bourse jeudi après avoir renoué avec la croissance des ventes durant le troisième trimestre de son exercice 2025-2026, dépassant les attentes avec l'amélioration de ‍l'activité aux États-Unis, un marché clef, tout en confirmant ses objectifs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank