Le Mozambique déclare que la construction du projet GNL d'Exxon commencera dans 12 à 18 mois

Le président du Mozambique, Daniel Chapo, s'attend à ce que la construction du projet de gaz naturel liquéfié de Rovuma d'Exxon Mobil XOM.N démarre dans 12 à 18 mois, a-t-il déclaré jeudi.