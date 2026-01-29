Le Mozambique déclare que la construction du projet GNL d'Exxon commencera dans 12 à 18 mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président du Mozambique, Daniel Chapo, s'attend à ce que la construction du projet de gaz naturel liquéfié de Rovuma d'Exxon Mobil XOM.N démarre dans 12 à 18 mois, a-t-il déclaré jeudi.
