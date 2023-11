Le Mounjaro de Lilly entraîne une perte de poids plus importante et plus rapide que le médicament contre l'obésité de Novo, selon une analyse de données

par Nancy Lapid

Selon une analyse des dossiers médicaux et d'autres données, les adultes obèses ou en surpoids ont perdu plus de poids et ont perdu des kilos plus rapidement en utilisant le Mounjaro d'Eli Lilly LLY.N que ceux qui prennent le populaire médicament amaigrissant concurrent de Novo Nordisk NOVOb.CO .

Un an après le début du traitement, 42,3 % des patients prenant du tirzepatide - le principe actif de Mounjaro et de Zepbound - avaient perdu au moins 15 % de leur poids, contre 19,3 % des patients prenant du semaglutide - le principe actif de Wegovy et d'Ozempic, selon l'étude publiée sur medRxiv avant d'être soumise à un examen par les pairs.

Après prise en compte des facteurs de risque individuels, les patients prenant Mounjaro avaient 76 % plus de chances de perdre au moins 5 % de leur poids corporel, plus de deux fois plus de chances de perdre au moins 10 % et plus de trois fois plus de chances de perdre au moins 15 %, par rapport aux patients prenant Ozempic, selon le rapport.

En l'absence d'essais contrôlés randomisés comparant les deux médicaments, les chercheurs ont utilisé les dossiers médicaux électroniques et les données de délivrance en pharmacie pour analyser les trajectoires de perte de poids chez 9 193 patients recevant Mounjaro et le même nombre de patients étroitement appariés recevant Ozempic. Le participant moyen pesait 242 livres (110 kg), et environ la moitié d'entre eux souffraient de diabète de type 2.

Après 3 mois de traitement, les patients sous Mounjaro avaient perdu en moyenne 2,3 % de poids corporel en plus que ceux sous Ozempic, selon l'étude. Au bout de 6 mois, la différence était passée à 4,3 %, et au bout de 12 mois, le groupe Mounjaro avait perdu en moyenne 7,2 % de poids en plus.

Les taux d'effets indésirables gastro-intestinaux étaient similaires entre les groupes, selon les chercheurs.

Les chercheurs notent qu'Ozempic et Mounjaro sont tous deux destinés aux personnes atteintes de diabète de type 2, mais que la moitié des participants à l'étude utilisaient les médicaments uniquement pour perdre du poids, ce qui peut avoir eu un impact sur les résultats.

Dans une déclaration envoyée par courriel, Novo Nordisk a déclaré: "Les doses de semaglutide évaluées dans cette analyse n'ont pas été étudiées pour la gestion du poids chronique, et il n'y a pas d'essais en tête-à-tête qui ont été (et) rapportés qui évaluent Wegovy et tirzepatide."

Un porte-parole d'Eli Lilly a déclaré que l'entreprise ne promeut ni n'encourage l'utilisation non indiquée sur l'étiquette d'aucun de ses médicaments, bien que son médicament soit maintenant approuvé pour la perte de poids.

Un essai est en cours pour comparer les formulations de perte de poids des deux médicaments injectés chez des patients en surpoids ou obèses mais ne souffrant pas de diabète de type 2. Les résultats ne sont pas attendus avant 2025.

En attendant, le porte-parole de Novo a souligné que le rapport de l'étude mentionne: "Cette préimpression fait état d'une nouvelle recherche qui n'a pas été certifiée par des pairs et ne doit pas être utilisée pour guider la pratique clinique