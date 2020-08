Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le moral des investisseurs en zone euro s'améliore lentement Reuters • 10/08/2020 à 10:56









BERLIN, 10 août (Reuters) - Le moral des investisseurs dans la zone euro a progressé en août pour le plus quatrième mois d'affilée mais reste toujours à un niveau faible, ce qui pourrait suggérer que l'économie du bloc restera en récession au troisième trimestre, montrent lundi les résultats de l'enquête mensuelle de l'institut Sentix. Son indice de confiance pour la zone euro est remonté à -13,4, son plus haut niveau depuis février, après -18,2 en juillet. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de -15,1. Le sous-indice mesurant le jugement des investisseurs sur la situation actuelle a progressé à -41,3 contre -49,5 en juillet, au plus haut depuis mars, mais celui des anticipations est resté quasiment inchangé à 19,3 contre 19,5 le mois précédent. "En valeur absolue, ça n'est toujours pas la joie", a commenté Patrick Hussy, directeur général de Sentix. "Le processus de reprise économique se révèle lent." En Allemagne, le moral des investisseurs s'améliore également, que ce soit sur la situation actuelle ou sur celle à venir, l'institut Sentix suggérant que cela pourrait être lié à l'augmentation des commandes à l'industrie en juin. (Riham Alkousaa, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

