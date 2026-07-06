Le moral des investisseurs de la zone euro s'est nettement amélioré en juillet-Sentix

Le moral des investisseurs dans la zone euro, mesuré par l'indice Sentix, s'est nettement amélioré en juillet, dépassant largement les prévisions.

Cet indice a enregistré sa troisième hausse consécutive, soutenu par une confiance croissante des investisseurs et des perspectives plus optimistes, notamment en Allemagne.

L'indice est remonté à -3,1 points en juillet, contre -13,4 le mois précédent, selon les résultats de l'enquête publiés lundi, dépassant ainsi les prévisions des analystes interrogés par Reuters, qui tablaient sur -10,0 points.

L'Allemagne, première économie européenne, a notamment été mise en avant pour l'amélioration de ses perspectives, que Sentix attribue au train de réformes annoncé la semaine dernière.

"La baisse de confiance provoquée par le conflit avec l'Iran est progressivement surmontée. Les derniers efforts de réforme du gouvernement allemand portent leurs fruits", a déclaré Sentix.

Les prévisions économiques pour les 21 pays de la zone euro sont redevenues positives pour la première fois depuis mars, bondissant de 15,8 points pour atteindre 9,3 points en juillet.

Le sous-indice de la situation actuelle affiche également une tendance à la hausse, bien qu'à un rythme plus lent, passant de -20,0 à -14,8 points.

Cette enquête, menée auprès de 974 investisseurs, dont 195 investisseurs institutionnels, a été réalisée du 2 au 4 juillet.

(Rédigé par Miranda Murray, version française Matthieu Huchet)