Le moral des consommateurs américains s'améliore en janvier

Le sentiment des consommateurs américains s'est amélioré dans tous les domaines en janvier, bien que les inquiétudes concernant les prix élevés et le marché de l'emploi persistaient, selon une enquête réalisée vendredi. L'enquête sur les consommateurs de l'Université du Michigan a indiqué que l'indice du sentiment des consommateurs avait augmenté pour atteindre une valeur finale de 56,4 ce mois-ci, par rapport à une estimation antérieure de 54,0. L'indice était de 52,9 en décembre. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'indice serait inchangé par rapport à l'estimation préliminaire.

"Bien que l'amélioration globale ait été faible, elle a été généralisée, observée à travers la distribution des revenus, le niveau d'éducation, les consommateurs plus âgés et plus jeunes, ainsi que les républicains et les démocrates", a déclaré Joanne Hsu, directrice des enquêtes sur les consommateurs, dans un communiqué de presse. "Toutefois, le sentiment national reste inférieur de plus de 20 % à ce qu'il était il y a un an, les consommateurs continuant à faire état de pressions sur leur pouvoir d'achat en raison des prix élevés et de la perspective d'un affaiblissement du marché de l'emploi." La mesure des attentes des consommateurs en matière d'inflation pour l'année à venir est tombée à 4,0 %, le chiffre le plus bas depuis janvier 2025, par rapport à une estimation précédente de 4,2 %. Les attentes des consommateurs concernant l'inflation au cours des cinq prochaines années ont baissé à 3,3 %, contre une estimation préliminaire de 3,4 %. Les attentes d'inflation à long terme ont légèrement augmenté par rapport aux 3,2 % du mois dernier.