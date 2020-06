Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Mont Saint-Michel rouvrira lundi Reuters • 12/06/2020 à 18:12









PARIS, 12 juin (Reuters) - Le Mont Saint-Michel, fermé depuis la mi-mars par l'épidémie de coronavirus, rouvrira ce lundi au public, a annoncé vendredi l'Etablissement public national chargé de son exploitation. Le site d'architecture médiévale inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco sera accessible de 09h30 à 18h30 dans des dispositions de sécurité particulières. Le port du masque sera obligatoire pour les visiteurs de plus de 11 ans et un parcours de visite à sens unique sera institué, précise l'établissement. Le nombre de visiteurs admis sur le site sera par ailleurs limité et les billets ne pourront être achetés qu'en ligne. VOIR AUSSI REPORTAGE Le Mont Saint-Michel, île quasi déserte au temps du coronavirus <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ REPORTAGE-Le Mont Saint-Michel, île quasi déserte au temps du coronavirus ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

