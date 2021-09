Le monétaire en tête de la collecte hebdomadaire des fonds

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs internationaux se sont montrés prudents lors de la première semaine pleine de septembre, selon les données du " Flow Show" , le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les différentes classes d' actifs ont récolté de maigres encours, à l' exception des fonds monétaires, d' obligations investment grade, et d' actions de grandes capitalisations américaines. Les fonds émergents, tant sur les actions que les obligations, ont également tiré leur épingle du jeu.

Dans le détail, les fonds monétaires ont reçu la majorité des flux, avec 15,2 milliards de dollars (12,9 milliards d' euros). Ils sont suivis par les fonds actions et obligations, avec respectivement 12,7 et 12,6 milliards de dollars.

Au sein des fonds obligataires, les véhicules dédiés aux obligations investment grade ont enregistré 6,7 milliards de dollars d' achats nets, le plus petit montant depuis fin juillet. Parmi les autres univers d' investissements, les fonds d' obligations émergentes et ceux sur les titres souverains sont les seuls à dépasser le milliard de dollars de collecte, avec respectivement +2,2 milliards et +1,1 milliard de dollars.

Sur les fonds actions, les flux se sont dirigés vers les émergents (+3,1 milliards de dollars) et les Etats-Unis (+2,2 milliards). Les fonds actions européennes ont connu une semaine atone, tandis que les fonds japonais ont rendu 1,9 milliard de dollars. Parmi les stratégies américaines, les flux nets ont également été plus ou moins proches de zéro, à l' exception des actions grandes capitalisations (+4,9 milliards de dollars), de l' immobilier (+1,8 milliard), de la tech (+1,1 milliard), et des financières (-2 milliards).