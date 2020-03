Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Mondial de l'auto parisien annulé Reuters • 30/03/2020 à 16:54









LE MONDIAL DE L'AUTO PARISIEN ANNULÉ PARIS (Reuters) - Le Mondial de l'automobile parisien prévu l'automne prochain à Paris a été annulé "dans sa forme actuelle" en raison de "l'onde de choc économique" provoquée par la pandémie de coronavirus, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué. L'épidémie, qui a entraîné des mesures de confinement et une paralysie de l'activité économique dans de nombreux pays, a déjà entraîné l'annulation des salons automobiles de Genève (mars) et de Detroit (juin). "Au regard de la gravité de la crise sanitaire sans précédent face à laquelle le secteur automobile, frappé de plein fouet par l'onde de choc économique, joue aujourd'hui sa survie, nous sommes contraints d'annoncer que nous ne serons pas en mesure de maintenir dans sa forme actuelle le Mondial de l'auto à la porte de Versailles pour son édition 2020", a déclaré Plateforme automobile (PFA), l'organisateur de l'événement. Le salon automobile, rebaptisé Paris Motion Festival, devait se dérouler les 29 et 30 septembre pour les professionnels et du 1er au 10 octobre pour le grand public. "Rien ne sera comme avant, et cette crise doit nous apprendre à être agiles, créatifs et plus que jamais innovants", ajoute PFA, qui regroupe constructeurs et équipementiers automobiles français tels que Renault, PSA, Valeo ou encore Michelin. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées VALEO Euronext Paris -6.91% MICHELIN N Euronext Paris +0.79% RENAULT Euronext Paris -3.19% PEUGEOT Euronext Paris -2.90%