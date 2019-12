Le monde des obligations alternatives reste un marché de niche

La réussite de grands fonds d'investissements, ayant des stratégies adossées aux marchés obligataires alternatifs, a été remarquable ces dernières années. Portés par une demande croissante d'investisseurs en mal de rendement, ces fonds ont attiré de plus en plus de flux d'épargne internationale. A cette collecte se sont ajoutées de bonnes performances de ces marchés. En peu de temps, certains acteurs ont revêtu une taille industrielle, traditionnellement associée aux fonds obligataires plus classiques. Cependant, ces marchés restent dans un périmètre d'investissement de niche.