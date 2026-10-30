Le mois d'octobre se termine en queue de poisson pour Intel, Reddit et les géants de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Sinéad Carew et Chuck Mikolajczak

Lundi marquera le début d’un tout nouveau mois boursier, une perspective qui séduit beaucoup de monde après une dernière séance d’octobre particulièrement mouvementée.

Un nouveau test de la reprise technologique observée cette année a entraîné vendredi le Nasdaq Composite .IXIC vers sa plus forte baisse depuis juin. Le fabricant de puces Intel

INTC.O et la société de réseaux sociaux Reddit RDDT.N ont chuté de 29 %, tandis que Sandisk SNDK.O , un fabricant de puces qui a été l’un des grands bénéficiaires du boom des dépenses d’investissement dans l’IA, a reculé de 13 %.

La vague de ventes de vendredi fait suite à une semaine difficile pour les grandes entreprises technologiques au cœur du développement de l’IA, notamment Microsoft MSFT.O , Meta Platforms META.O , Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google. Leurs actions ont reculé de 1 % à 2 % vendredi, après avoir déjà enregistré des baisses importantes plus tôt dans la semaine.

Ces quatre "hyperscalers" ont représenté à eux seuls plus d’un tiers de l’ensemble des dépenses d’investissement engagées par les sociétés actuellement composant l’indice S&P 500 au cours des douze derniers mois, a indiqué Capital Economics, ajoutant que leur part semblait susceptible d’atteindre un niveau encore plus élevé – une perspective qui inquiète les investisseurs.

“À présent que l’essor combiné des dépenses d’investissement des hyperscalers dépend en partie de financements externes, les investisseurs s’inquiètent de plus en plus des sommes qu’ils investissent collectivement et de la manière dont ils le font”, a déclaré John Higgins, économiste spécialisé dans les marchés chez Capital Economics.

L’indice Nasdaq 100 .NDX , qui regroupe les grandes valeurs non financières, a reculé de 3,5 % après avoir enregistré une baisse plus importante, ce qui le place au bord d’une correction, c’est-à-dire une baisse de 10 % par rapport à son plus haut récent. L’indice composite du Nasdaq a perdu 7,8 % par rapport à son plus haut de clôture, après que son pire mois depuis mars 2025 a effacé une partie des gains enregistrés cette année grâce à l’intelligence artificielle.

“Les investisseurs se prononcent soudainement et à l’unisson sur ceux qui vont monétiser leur investissement et ceux qui ne le feront pas”, a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Les dégâts se sont étendus bien au-delà des valeurs technologiques qui, jusqu’à récemment, avaient profité d’un sentiment positif pour grimper, reflétant un recul généralisé de l’appétit pour le risque alors que les bons du Trésor remontaient. L’ XAG= , qui suit l’argent, a chuté de 6 %, ce qui porte sa baisse à 31 % depuis le début de l’année, tandis que l’ XAU= , qui suit l’or, a reculé de 3,5 %, affichant une baisse de 10 % depuis le début de l’année 2026.

Mais selon les investisseurs, la plupart des ventes d’actions observées récemment s’expliquent, à première vue, par le principe selon lequel “ce qui monte doit redescendre”.

“Je ne pense pas que nous soyons confrontés à un problème d’endettement particulièrement préoccupant. Nous avons connu une hausse tellement spectaculaire sur l’ensemble du marché”, a déclaré Sahak Manuelian, directeur général des ventes et du négoce d’actions internationales chez Wedbush Securities.

Les cours du pétrole ont progressé de 2 %, renforçant les inquiétudes quant à la santé de l’économie américaine, dont de nombreux investisseurs estiment que le dynamisme dépend du développement de l’IA. Les valeurs financières ont été durement touchées, Goldman Sachs GS.N reculant de 4 % et Jefferies

JEF.N de 6 %. Le bitcoin BTC= a chuté de 3 % après que des pirates informatiques ont dérobé plus de 6 milliards de dollars à Binance.

Une question se pose aux investisseurs: ce nouveau mois marquera-t-il un nouveau départ, après une journée où beaucoup d’entre eux ont préféré prendre la fuite plutôt que d’attendre de voir ce qui allait se passer pendant le week-end?

“Lorsque l’on a connu des mouvements quasi paraboliques, cela entraîne une chute très brutale”, a déclaré Sahak Manuelian. “Et je pense que c’est ce à quoi nous assistons. Et puis, il y a des gens qui commencent à retirer leur argent pour se tourner vers d’autres secteurs.”