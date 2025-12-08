Le modèle décennal montre une tendance moins haussière pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un blog)

*

Les actions dans le rouge; le Dow Jones en perte de vitesse

*

Le secteur des services aux entreprises est le plus en baisse parmi les secteurs de l'indice S&P; le secteur des technologies est le seul à gagner du terrain

*

STOXX 600 en baisse de ~0,1%

*

Hausse du dollar, baisse de l'or, baisse du bitcoin , baisse du brut de ~1,5%

*

Les rendements du Trésor américain à 10 ans augmentent à 4,18%

8 décembre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse .

LA COURBE DÉCENNALE MONTRE UNE TENDANCE MOINS HAUSSIÈRE POUR 2026

Selon Tom McClellan, rédacteur en chef du McClellan Market Report, une étude du schéma décennal des actions montre que les années se terminant par 6 sont généralement moins haussières que celles se terminant par 5, ce qui indique que les fortes hausses des actions de cette année pourraient ne pas être reproduites l'année prochaine.

"Les années se terminant par 5 sont des années de hausse presque sans exception dans toute l'histoire du DJIA", a déclaré M. McClellan dans un billet de blog, notant que les deux exceptions étaient 2005, lorsque le DJIA a chuté de 0,6 %, et 2015, lorsqu'il a chuté de 2,2 %. L'indice est en hausse de 12,3 % depuis le début de l'année.

"La sixième année de la décennie, plus problématique, est à venir, car elle est plus plate en moyenne", a déclaré M. McClellan. L'avantage, cependant, c'est que "la période de stagnation ne commence pas avant un certain temps et que la tendance à la hausse observée au cours de la cinquième année se poursuit au cours de la sixième année."

M. McClellan note que le marché haussier de cette année a été interrompu par la réaction aux politiques tarifaires du président américain Donald Trump en avril.

Cependant, "les investisseurs ont fini par s'en remettre, et les modèles ont bien concordé depuis mai 2025 environ". La configuration décennale montre que cette tendance haussière devrait se poursuivre jusqu'à un sommet prévu idéalement le 6 avril 2026. C'est à ce moment-là que la période latérale de l'année 6 est censée commencer."

(Karen Brettell)

*****

