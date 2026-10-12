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Le MIT intente un procès en contrefaçon de brevet contre Amazon concernant une technologie de sécurité dans le cloud
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 21:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse d'AWS au point 2)

par Blake Brittain

Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) a intenté une action en justice contre Amazon

AMZN.O devant le tribunal fédéral de Boston, alléguant que la technologie de sécurité des données d’Amazon Web Services enfreint deux de ses brevets.

* Le MIT a déclaré dans la plainte, déposée vendredi, que la technologie PUF (Physical Unclonable Function, PUF) utilisée par AWS pour créer des clés cryptographiques uniques enfreignait ses droits de brevet

* Un porte-parole d’AWS a refusé de commenter cette action en justice lundi

* La plainte indique qu’Amazon utilise une technologie de sécurité cloud fournie par l’éditeur de logiciels Synopsys qui enfreint des brevets PUF couvrant les innovations d’un professeur du MIT

* Synopsys n’est pas partie à cette affaire

* Le MIT a demandé au tribunal des dommages-intérêts d’un montant non précisé

* L'université a intenté en mai une action similaire contre Microsoft au Texas, qui est toujours en cours

L'affaire est intitulée "Massachusetts Institute of Technology c. Amazon Web Services Inc.", devant le tribunal fédéral de première instance du district du Massachusetts, n° 1:26-cv-14600

Pour le MIT: Joshua Krumholz, du cabinet Holland & Knight

Pour AWS: informations sur l’avocat non encore disponibles

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