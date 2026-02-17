Le Mississippi organise une audition sur le centre de données xAI, sous la menace d'une action en justice pour atteinte à l'environnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Valerie Volcovici

Les régulateurs du Mississippi organiseront mardi une audience publique sur les projets de xAI d'Elon Musk de construire une centrale électrique au gaz pour alimenter son centre de données Colossus II, alors que l'entreprise fait face à une menace de procès de la NAACP, qui l'accuse d'avoir violé la loi fédérale en installant et en exploitant des turbines à gaz sans permis d'air.

L'association de défense des droits civiques, qui agit au nom de la communauté locale majoritairement afro-américaine vivant à proximité de l'installation Colossus I à Memphis (Tennessee), affirme que xAI a commencé à installer et à faire fonctionner illégalement 27 turbines à gaz sur un site à Southaven (Mississippi) pour alimenter Colossus II, situé à Memphis, de l'autre côté de la ligne de démarcation de l'État.

Elle a indiqué que cela se faisait sans avoir obtenu les permis de préconstruction ou d'exploitation requis par la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act).

QUALITÉ DE L'AIR

"La pollution causée par ces turbines aggrave et continuera d'aggraver la qualité de l'air déjà médiocre à Southaven, dans le Mississippi, et dans la région métropolitaine de Memphis", a déclaré la NAACP dans une lettre annonçant son intention d'intenter une action en justice contre la société xAI.

la société xAI n'a pas pu être jointe dans l'immédiat pour un commentaire.

Selon la NAACP, les turbines sont susceptibles d'émettre une quantité importante d'oxydes d'azote générateurs de smog (NOx), supérieure au seuil de "source majeure" de la loi sur la qualité de l'air, ainsi que d'autres polluants tels que les particules fines et le formaldéhyde cancérigène, nuisant ainsi aux communautés locales, en grande partie afro-américaines.

La loi sur la qualité de l'air exige que les plaignants signalent leur intention d'intenter une action en justice 60 jours à l'avance.

xAI a rapidement construit son supercalculateur Colossus, qui est utilisé pour former le chatbot Grok AI de l'entreprise à Memphis et qui s'étend à Southaven. L'entreprise en est actuellement à la phase 2 et cherche à entamer bientôt une troisième phase.

Après que le Southern Environmental Law Center, qui représente la NAACP dans cette nouvelle menace de procès, a déposé une intention de poursuivre xAI en 2024 pour avoir installé 35 turbines non autorisées sur son site Colossus 1, la société a retiré 20 turbines et obtenu des permis pour les 15 restantes.

L'audition du ministère de la qualité de l'environnement du Mississippi est la seule occasion pour le public de s'exprimer sur le projet, qui, selon la SELC, sera la plus grande nouvelle source de pollution dans la région de Memphis depuis des années.

Le DEQ a indiqué que xAI avait déposé des demandes de permis pour 41 turbines permanentes sur le site et qu'elle ferait fonctionner un certain nombre de turbines temporaires pendant l'examen des demandes.