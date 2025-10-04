Le Minnesota approuve un rachat, stimulant l'opération d'infrastructure de BlackRock

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du nom de la commission dans le deuxième paragraphe: "Utilities" et non "Utility") par Ross Kerber

Les autorités de régulation de l'électricité du Minnesota ont approuvé vendredi un plan de 6,2 milliards de dollars pour une unité de BlackRock et le Régime de pensions du Canada afin d'acheter le propriétaire du service public Allete, ALE.N parent de Minnesota Power, déclarant que les récentes modifications apportées par les parties devraient répondre aux préoccupations concernant les tarifs et les investissements dans l'énergie propre.

Le vote 5-0 de la Minnesota Public Utilities Commission pourrait rassurer les investisseurs sur le fait que BlackRock

BLK.N sera en mesure de répondre aux préoccupations réglementaires et antitrust alors que son unité Global Infrastructure Partners, qu'elle a achetée l'année dernière , fait pression pour conclure d'autres accords.

En début de semaine, des personnes au fait du dossier ont déclaré que l'unité Infrastructure était en pourparlers pour acheter le groupe de services publics AES AES.N . Par ailleurs, vendredi, deux personnes ont déclaré que l'unité était en pourparlers pour acheter une entreprise de centres de données soutenue par Macquarie MQG.AX .

Les dirigeants de l'entreprise ont déclaré que l'accord sur le Minnesota, annoncé pour la première fois l'année dernière, aiderait Allete à passer à des sources d'énergie propres.

Les opposants, notamment le groupe environnemental Sierra Club, les clients commerciaux et le procureur général de l'État, Keith Ellison, avaient exprimé leur inquiétude quant au fait que l'accord pourrait entraîner une hausse des tarifs et ne garantissait pas que Minnesota Power puisse répondre à l'exigence d'une électricité sans carbone dans l'État d'ici à 2040.

Lors de la réunion de vendredi, qui a été retransmise sur le web, les commissaires ont déclaré que des modifications récentes avaient contribué à atténuer leur scepticisme à l'égard de l'accord. Un document déposé par les entreprises indique que les modifications récentes des conditions ajouteront des avantages d'une valeur de 258 millions de dollars pour les parties prenantes des services publics, notamment par le biais d'un fonds pour les technologies propres et de crédits sur les factures pour les consommateurs.

Le commissaire Hwikwon Ham, dans des commentaires faits avant la décision, a déclaré que ces modifications lui donnaient confiance dans l'accord et que la commission pourrait revoir les tarifs des entreprises "si elles se comportaient mal."

La présidente de la Commission, Katie Sieben, a déclaré que Minnesota Power avait besoin de nouveaux investissements massifs pour financer des projets tels qu'une nouvelle ligne de transmission pour acheminer l'énergie hydroélectrique du Manitoba .

Dans un dépôt de titres, les dirigeants de BlackRock et de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada ont fait l'éloge de la décision et ont déclaré que, toutes les approbations réglementaires requises ayant été obtenues, la transition devrait être achevée à la fin de l'année 2025.

"Nous nous engageons à préserver l'héritage d'Allete, qui se concentre fortement sur la communauté, tout en continuant à fournir une énergie sûre, fiable et abordable, de plus en plus exempte de carbone pour le nord-est du Minnesota", a déclaré Jonathan Bram, partenaire fondateur de Global Infrastructure Partners, dans le document déposé.

Plusieurs groupes ont critiqué cette décision, notamment le Private Equity Stakeholder Project et le Sierra Club, qui a déclaré qu'il restait préoccupé par les tarifs et qu'il n'était pas certain que les investisseurs fourniraient des capitaux pour une énergie moins polluante.