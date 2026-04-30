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Le ministre taïwanais de l'Économie se rendra aux États-Unis pour un important sommet sur l'investissement
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 07:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre taïwanais de l'Économie, Kung Ming-hsin, a déclaré qu'il se rendrait aux États-Unis jeudi pour participer à un important forum sur l'investissement organisé par le gouvernement américain.

DÉTAILS ET CONTEXTE

* En janvier, Taïwan et les États-Unis ont signé un accord visant à réduire les droits de douane sur de nombreuses exportations de ce géant des semi-conducteurs. En échange, les entreprises taïwanaises investiront 250 milliards de dollars pour accroître la production de semi-conducteurs, d'énergie et d'intelligence artificielle aux États-Unis.

* M. Kung a déclaré aux journalistes qu'il se rendrait d'abord en Arizona, où la société taïwanaise TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat, investit 165 milliards de dollars pour construire de nouvelles usines.

* M. Kung a indiqué que la délégation taïwanaise au sommet SelectUSA Investment Summit, qui se tiendra dans le Maryland du 3 au 6 mai, serait l'une des plus importantes, voire la plus importante.

* “Le fait que tant d'entreprises se soient jointes à nous montre vraiment que les entreprises taïwanaises s'intéressent au marché américain et souhaitent y investir”, a-t-il déclaré.

* Le département américain du Commerce est l'hôte du sommet.

* Les États-Unis sont le principal soutien international et fournisseur d'armes de Taïwan, revendiqué par la Chine, mais Taïwan affiche un important excédent commercial avec les États-Unis, ce qui a contrarié l'administration Trump.

* Le gouvernement taïwanais a déclaré qu'il appartenait aux entreprises taïwanaises de décider où il était le plus judicieux d'investir leur argent aux États-Unis.

* Parmi les autres entreprises taïwanaises qui ont investi ou prévoient d'augmenter leurs investissements aux États-Unis figurent Foxconn 2317.TW , le plus grand fabricant de serveurs de Nvidia NVDA.O , et le fabricant de plaquettes de silicium GlobalWafers 6488.TWO .

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