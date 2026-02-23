Le ministre sud-coréen de l'industrie déclare que le remboursement des droits de douane américains est incertain

Le ministre sud-coréen de l'industrie, Kim Jung-kwan, a déclaré lundi qu'il y avait une incertitude concernant les remboursements des droits de douane américains après la décision de la Cour suprême des États-Unis.

M. Kim a également déclaré aux journalistes que les puces semi-conductrices n'étaient pas soumises aux droits de douane du président américain Donald Trump récemment annoncés après la décision de la Cour suprême.