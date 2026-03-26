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Le ministre saoudien des finances avertit qu'un conflit prolongé avec l'Iran pourrait aggraver les perturbations de l'approvisionnement en pétrole
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 15:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre saoudien des finances, Mohammed Al-Jadaan, a déclaré jeudi que si le conflit avec l'Iran n'était pas résolu rapidement, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, en particulier pour le pétrole, pourraient s'aggraver.

"Nous devons vraiment nous assurer que nous résolvons le conflit très rapidement et que nous nous unissons pour le faire afin que l'économie mondiale ne soit pas encore plus affectée", a déclaré M. Al-Jadaan lors du sommet FII PRIORITY qui s'est tenu à Miami jeudi.

"Ce que nous avons vu ces dernières semaines est un impact qui dépasse ce que nous avons vu même après la période COVID, en termes de perturbation de la chaîne d'approvisionnement, et si cela continue, je pense que nous verrons un impact encore plus sévère."

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier
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1 commentaire

  • 15:28

    Bah il n'a qu'à mettre la pression à l'agresseur, son copain américain...

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