Le ministre péruvien vante l'intérêt de l'Arabie saoudite pour l'exploitation minière et le potentiel offshore de Chevron

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au fur et à mesure) par Marco Aquino

Le Pérou cherche à obtenir des investissements majeurs de l'Arabie saoudite et du géant pétrolier américain Chevron CVX.N pour développer ses ressources minières et énergétiques, dans le cadre d'une vaste stratégie visant à revitaliser le secteur, a déclaré mardi un ministre de premier plan.

Cette initiative intervient alors que le Pérou, troisième producteur mondial de cuivre, cherche à relancer les investissements, qui ont ralenti ces dernières années en raison de l'incertitude politique et des conflits sociaux persistants.

Dans une interview accordée à Reuters, le ministre de l'énergie et des mines, Jorge Luis Montero, a déclaré qu'il s'attendait à signer un protocole d'accord avec l'Arabie saoudite en novembre pour développer des projets concernant le lithium et d'autres minéraux stratégiques.

Il a décrit le royaume du Moyen-Orient comme étant à la recherche d'un "partenaire stratégique fiable" au Pérou.

M. Montero a indiqué qu'il se rendrait en Arabie saoudite le mois prochain avec le ministre péruvien des affaires étrangères afin de signer des accords économiques plus larges avec les pays du Golfe.

Il a ajouté que l'intérêt des Saoudiens s'étendait à "l'investissement dans les activités minières et énergétiques... voire dans des usines de dessalement de l'eau de mer pour le secteur minier à l'avenir".

Un effort parallèle est en cours pour réorganiser le secteur énergétique du Pérou. Chevron, qui devrait commencer à forer au début de l'année prochaine dans trois blocs offshore, en est un élément clé.

"On s'attend à ce que la production atteigne 250 000 à 300 000 barils par jour, voire plus", a déclaré M. Montero, en supposant que les réserves potentielles de ces blocs soient confirmées.

Selon lui, un tel volume pourrait permettre au Pérou, actuellement importateur net de pétrole, de cesser ses importations dans les trois ans, ce qui permettrait au pays d'économiser environ 5 milliards de dollars par an.

Pour renforcer encore sa stratégie énergétique, le Pérou est en train de finaliser un accord commercial et d'infrastructure avec l'Équateur voisin. Les compagnies pétrolières publiques Petroperu et Petroecuador devraient signer l'accord le 24 octobre.

L'accord reliera les champs pétroliers du sud de l'Équateur à l'oléoduc Norperuano, sous-utilisé au Pérou, ce qui permettra au brut équatorien d'être transporté et traité à la raffinerie Talara de Petroperu, récemment modernisée.

M. Montero a déclaré que l'accord serait une bouée de sauvetage pour Petroperu, en proie à des difficultés financières, car il garantirait un approvisionnement régulier pour que les réservoirs restent pleins et que la raffinerie de Talara "fonctionne 24 heures sur 24".