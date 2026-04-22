Le ministre péruvien de la défense démissionne en raison du report de l'achat d'avions F-16

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(Ajoute des détails tout au long de l'ouvrage) par Marco Aquino

Le ministre péruvien de la Défense, Carlos Diaz, a démissionné de son poste mercredi, suite à la décision du président intérimaire Jose Balcazar de reporter l'achat d'avions F-16 aux États-Unis.

M. Balcazar, qui quittera ses fonctions en juillet, avait déclaré que l'achat était reporté jusqu'à ce que le prochain gouvernement prenne le pouvoir.

Le Pérou a passé des années à négocier avec différentes entreprises pour moderniser sa flotte vieillissante d'avions de chasse, composée de Mirage 2000 et de MiG-29 acquis dans les années 1980 et 1990. Le Pérou cherche à acquérir un total de 24 jets, mais un premier contrat porterait sur 12 appareils. L'entreprise américaine Lockheed Martin figure parmi les soumissionnaires. Le département d'État américain a approuvé la vente potentielle d'avions F-16 et du soutien connexe au Pérou en septembre de l'année dernière, Lockheed Martin étant le contractant principal, aux côtés de General Electric Aerospace et de RTX Corp, dans le cadre d'une transaction estimée à 3,42 milliards de dollars, a déclaré le Pentagone à l'époque. Selon les médias locaux, M. Balcazar a annulé la semaine dernière une cérémonie de signature pour l'acquisition de jets F-16 de Lockheed Martin, quelques heures seulement avant la date prévue, le 17 avril, en invoquant des inquiétudes quant à l'engagement du prochain gouvernement à l'égard d'un engagement majeur en matière de défense. Le gouvernement n'a pas confirmé publiquement si une cérémonie de signature devait avoir lieu.

L'ambassade des États-Unis à Lima n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

M. Diaz, en poste depuis le 17 mars, devait se présenter devant la commission de la défense du Congrès pour répondre aux questions concernant la suspension de la signature d'un accord.