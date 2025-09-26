 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le ministre indonésien des mines déclare que les opérations minières à Freeport ont été interrompues pour rechercher les mineurs pris au piège
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 08:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le gouvernement indonésien est parvenu à un accord avec Freeport Indonesia pour arrêter les opérations à la mine de Grasberg afin de donner la priorité à la recherche des travailleurs pris au piège, a déclaré vendredi le ministre indonésien des mines.

Au début du mois, une importante coulée de boue a piégé sept travailleurs dans la mine souterraine de Grasberg Block Cave. Deux d'entre eux ont été retrouvés morts le 20 septembre, selon Freeport.

La production de Freeport Indonesia, détenue majoritairement par le gouvernement indonésien mais exploitée par le géant minier américain Freeport McMoRan, n'a pas repris après l'incident, et l'arrêt a un impact à la fois sur la production et sur les revenus, a déclaré le ministre Bahlil Lahadalia à la presse.

Interrogé sur la date de reprise de la production, Bahlil Lahadalia a déclaré que le gouvernement et Freeport discuteraient de la question.

Il a ajouté que l'Indonésie et Freeport avaient également discuté de l'extension de son permis d'exploitation minière au-delà de 2041.

Freeport-McMoRan FCX.N a déclaré mercredi force majeure à la mine de Grasberg et a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes consolidées de cuivre et d'or soient inférieures au troisième trimestre.

L'annonce a fait grimper le prix du cuivre à Shanghai à son plus haut niveau depuis six mois mardi, en raison des inquiétudes concernant l' insuffisance de l'offre.

La société a déclaré qu'un redémarrage progressif et une montée en puissance des opérations à Grasberg, l'une des plus grandes mines d'or et de cuivre au monde, pourraient avoir lieu au cours du premier semestre 2026.

