Le ministre des Affaires étrangères de Taïwan se rend aux États-Unis pour l'inauguration d'un nouveau bureau en Arizona

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Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Chia-lung, est en visite dans l'État américain de l'Arizona à l'occasion de l'inauguration d'un nouveau consulat de facto à Phoenix, a annoncé dimanche son cabinet.

Les États-Unis sont le partenaire international et le fournisseur d'armes le plus important de Taïwan, revendiqué par la Chine, malgré l'absence de relations diplomatiques officielles.

* Le fabricant taïwanais de puces TSMC 2330.TW investit 265 milliards de dollars en Arizona pour produire des semi-conducteurs. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré que ce nouveau bureau à Phoenix marquait “une étape importante dans le partenariat économique et commercial entre Taïwan et les États-Unis”.

* Dans un communiqué, le ministère a indiqué qu’il continuerait à associer diplomatie, commerce, économie et industrie, afin d’approfondir le “partenariat mutuellement bénéfique et symbiotique entre Taïwan et les États-Unis, fondé sur la confiance réciproque”.

* Si de hauts responsables taïwanais se rendent de temps à autre aux États-Unis, le président Lai Ching-te ne s’y est pas encore rendu sous le second mandat du président américain Donald Trump.

* Trump a déclaré en mai, à l’issue d’une visite à Pékin pour une rencontre avec le président chinois Xi Jinping, qu’il maintenait en suspens un nouveau programme de ventes d’armes à Taïwan, le qualifiant de “bon atout de transactions”.

* Trump et Xi se sont rencontrés à Washington le mois dernier, mais Trump s’est contenté de déclarer après ce sommet que le dirigeant chinois comprenait sa position sur Taïwan. La Chine a exigé à plusieurs reprises que les ventes d’armes américaines à Taïwan cessent.